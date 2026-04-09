Corea del Norte presenta un misil con bombas de racimo y su capacidad de guerra electrónica

Corea del Norte probó esta semana una nueva ojiva de bomba de racimo en un ⁠misil balístico y un arma electromagnética, según informó este jueves la agencia estatal de noticias KCNA, en una iniciativa que se considera parte de los esfuerzos de Pionyang por demostrar su capacidad para librar una guerra moderna.

La Academia de ⁠Ciencias de Defensa y la Oficina General ⁠de Misiles del país también llevaron a cabo pruebas con bombas de fibra de carbono y un sistema móvil de misiles antiaéreos de corto alcance, según la KCNA.

Kim Jong Sik, un general que supervisó las pruebas, dijo que el sistema de armas electromagnéticas y las bombas de fibra de carbono eran "activos especiales" para el ejército de Corea del Norte, según informó la KCNA.

El Estado Mayor Conjunto de Corea del Sur dijo el miércoles que Pionyang había realizado disparos de prueba de múltiples misiles durante varios días.

Los analistas también consideran que es probable que las pruebas constituyan una demostración de fuerza en sistemas de armas convencionales de última generación por parte de Corea del Norte, país con armas nucleares, dirigida a sus adversarios y aliados.

El ministro de Asuntos Exteriores chino, Wang Yi, tiene previsto realizar una visita de dos días a Corea del Norte a partir del jueves. También se ha especulado con que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, podría intentar celebrar una cumbre con el líder norcoreano Kim Jong-un en el marco de su visita a China a mediados de mayo.

Sin especificar el número de misiles balísticos lanzados —una violación de las sanciones de las Naciones Unidas—, Corea del Norte dijo que había probado su sistema móvil de misiles antiaéreos de corto alcance, así como las capacidades de combate de la ojiva de su misil balístico táctico.

Una de las pruebas demostró que el misil balístico táctico tierra-tierra denominado Hwasongpho-11 Ka, provisto de una ojiva de bombas de racimo, era capaz ⁠de "reducir a cenizas cualquier objetivo" en un área de hasta , según ⁠informó la KCNA.

Guerra electrónica

Las pruebas se producen, además, ⁠después de que Corea del Norte reiterara su calificación de Corea del Sur como "enemigo hostil", frustrando las recientes esperanzas de Seúl ⁠de aliviar la tensión en la península coreana.

Corea del Norte parece estar modernizando su sistema de armas con tecnología de vanguardia adecuada para una guerra moderna, dijo Lim Eul-chul, profesor de la Universidad de Kyungnam en Corea del Sur.

El sistema de armas electromagnéticas podría tener la capacidad de inutilizar los circuitos electrónicos de los activos del enemigo, con la posibilidad de paralizar los aviones de combate furtivos F-35A de Corea del Sur o los destructores equipados con el sistema Aegis, señaló Lim.

Las bombas de fibra de carbono, desarrolladas por ejércitos avanzados como los de Estados Unidos y China, ⁠son capaces de paralizar infraestructuras como centrales eléctricas al esparcir hilos conductores de fibra de carbono sobre un objetivo. Lim señaló que podrían ser un arma potente en cualquier conflicto.