China rechaza acusaciones de EU y afirma que Washington quiere "el control del canal de Panamá"

Las autoridades de China han rechazado este viernes las acusaciones vertidas por Estados Unidos sobre la detención de barcos panameños en puertos chinos en respuesta, supuestamente, de las medidas adoptadas por el país centroamericano en relación con sus propios puertos en el Canal, al tiempo que han asegurado que este tipo de declaraciones únicamente "muestran las verdaderas intenciones" de Washington sobre este asunto.

Así lo expresó el portavoz del Ministerio de Exteriores de China, Lin Jian, que ha indicado durante una rueda de prensa que "las repetidas acusaciones de Estados Unidos solo exponen su verdadera intención de querer hacerse con el control del canal de Panamá", según informaciones recogidas por el diario 'Global Times'.

Lin respondió a las preguntas sobre la postura estadounidense, que ha afirmado que China está deteniendo buques con pabellón pamaneño como "medida de castigo" contra Panamá por las decisiones tomadas al cancelar contratos que permitían a empresas vinculadas a China operar varios de los puertos situados en la zona.

El jueves, la Comisión Marítima Federal de Estados Unidos señaló que China "ha intensificado las detenciones de buques con bandera panameña en puertos chinos bajo el pretexto de ejercer el control de sus puertos", si bien esto "supera con creces los estándares históricos".

"Estas inspecciones, que se han intensificado, se han llevado a cabo bajo directivas informales y parecen tener como objetivo castigar a Panamá tras la transferencia de los activos portuarios de Hutchison. Dado que los buques con bandera panameña transportan una parte significativa del comercio de contenedores de Estados Unidos, estas acciones podrían tener importantes consecuencias comerciales y estratégicas para el transporte marítimo estadounidense", lamentó la comisión en un comunicado.

En este sentido, alertó de que "las acciones de gobiernos extranjeros que detienen, retrasan o impiden de cualquier otro modo el movimiento de buques documentados conforme a la legislación estadounidense, o de buques de otras naciones que comercian con Estados Unidos, son incompatibles con el mandato de la comisión de proteger la fiabilidad e integridad de la cadena de suministro global de Estados Unidos".

La Autoridad Marítima de Panamá asumió el 23 de febrero el control de la operación de las terminales de Balboa y Cristóbal del Canal de Panamá tras la entrada en vigor del fallo de la Corte Suprema panameña, que anuló la concesión a Panama Ports Company (PPC), la filial en el país del operador de Hong Kong CK Hutchison Ports.