China acusa a Estados Unidos de violar su soberanía por nueva venta de armas a Taiwán

Las autoridades de China han acusado este viernes a Estados Unidos de "violar su soberanía y sus intereses" al aprobar una nueva venta de armas a Taiwán valorada en 330 millones de dólares (unos 280 millones de euros), en lo que supone el primer contrato de este tipo desde que el presidente, Donald Trump, iniciara su segundo mandato en enero.

El portavoz del Ministerio de Exteriores chino, Lin Jian, ha indicado durante una rueda de prensa que esto supone, además, una "clara vulneración del principio de una sola China" por el que se rige el gigante asiático, que considera Taiwán una provincia más bajo su soberanía.

Además, ha acusado a Washington de incumplir lo establecido en las "declaraciones conjuntas sino-estadounidenses", que se remontan a los años 70 y 80 y que jugaron un papel fundamental en el establecimiento de las relaciones bilaterales entre los dos países.

"Esto constituye una violación del Derecho Internacional y manda una señal errónea a las fuerzas separatistas e independentistas taiwanesas", ha señalado, según informaciones recogidas por el diario 'Global Times'. "China muestra su clara oposición a esta decisión", ha añadido.

Lin ha matizado que esta cuestión es de "vital importancia para los intereses" chinos y es "una línea roja que no debe ser cruzada". "Pedimos a Estados Unidos que se adhiera a los principios de una sola China", ha apuntado. "China tomará todas las medidas necesarias para salvaguardar su seguridad y su integridad territorial", ha zanjado.