Centrista Rodrigo Paz lidera elección presidencial en Bolivia, habría segunda vuelta

El senador centrista Rodrigo Paz, del Partido Demócrata Cristiano, lideraba el domingo las elecciones presidenciales en Bolivia, según los primeros resultados oficiales, que mostraron que el gobernante Movimiento al Socialismo (MAS) se encaminaba a sufrir su peor derrota en 20 años.

Paz obtenía el 32.18% de los votos, mientras que Eduardo del Castillo, del MAS, había conseguido apenas el 3,16%, y el expresidente conservador Jorge "Tuto" Quiroga, de la coalición Alianza Libre, quedaba en segundo lugar con el 26,85% de los votos, según los primeros resultados.

Estos resultados indican que las elecciones se definirían en una segunda vuelta el 19 de octubre, si ningún candidato obtiene más del 40% de los votos con una ventaja de 10 puntos porcentuales. Los resultados oficiales completos se informarán en un plazo de siete días.

"Bolivia no solo está pidiendo un cambio de gobierno, está pidiendo un cambio de sistema político", dijo Paz en un discurso el domingo por la noche. "Es el inicio de una gran victoria, de una gran transformación", agregó ante sus seguidores al grito de "renovación".

Más temprano Quiroga, quien enfrentará a Paz en el balotaje, reconoció los resultados y lo felicitó por su desempeño.

Los votantes también eligieron a los 26 senadores y 130 diputados del Congreso. Los funcionarios asumirán sus cargos el 8 de noviembre.

Las elecciones generales del domingo estuvieron marcadas por la inflación, que alcanzó su nivel más alto en cuatro décadas, y por la ausencia del expresidente izquierdista Evo Morales, a quien se le prohibió competir en los comicios.

El triunfo de Paz generó sorpresa en Bolivia, ya que en todas las encuestas preliminares había obtenido un apoyo del 10%, muy por detrás de "Tuto" Quiroga y del candidato Samuel Doria Medina, de la coalición de centroderecha Alianza Unidad.

"La sorpresa Rodrigo Paz es en contra del sistema político y de los viejos políticos que siguen participando, o sea, no es solamente en contra del MAS, hay un empute (enojo) ciudadano frente a la vieja partidocracia", dijo el analista político José Luis Santisteban al canal local Red Uno.

Entre sus propuestas, Paz planea descentralizar el gobierno mediante la introducción de un modelo económico 50-50, donde el gobierno central gestionaría solo la mitad de los fondos públicos. El resto se destinaría a los gobiernos regionales.

Doria Medina reconoció la derrota y manifestó que apoyará a Rodrigo Paz en el balotaje.

"momento decisivo"

La participación electoral del domingo fue estable, informaron las autoridades. A pesar de la preocupación previa de que el proceso electoral en Bolivia pudiera verse obstaculizado por los partidarios de Morales, quienes habían llamado a la ciudadanía a boicotear la elección, observadores internacionales dijeron que los comicios se desarrollaron sin mayores problemas.

El jefe de la misión electoral de la Organización de los Estados Americanos (OEA), Juan Fernando Cristo, afirmó en una publicación en X que las elecciones transcurrieron con normalidad.

Más temprano el domingo se produjeron algunos incidentes menores en los centros electorales de la región central de Cochabamba, bastión político de Morales.

Con un abarrotado campo electoral de ocho candidatos presidenciales y ningún postulante dominante del MAS, las elecciones marcaron un "momento decisivo" para Bolivia, según Glaeldys González Calanche, analista de la organización Crisis Group para la región andina.

La frágil economía de Bolivia era la principal preocupación de los votantes antes de las elecciones. Las subidas de precios han superado a las de otros países latinoamericanos este año, y el combustible y los dólares escasean.

La inflación anual se duplicó hasta alcanzar el 23 por ciento en junio, frente al 12 por ciento de enero, y algunos bolivianos han recurrido a las criptomonedas como cobertura.

Muchos bolivianos, especialmente aquellos que trabajan en la economía informal, ahora tienen dificultades para llegar a fin de mes, dijo el economista Roger López.

"Ahora los precios de la canasta familiar están subiendo y están subiendo aceleradamente", dijo López.

Los primeros resultados mostraron que muchos optaron por castigar al MAS el domingo.

"Cada año la situación empeoró y empeoró (...) No hay oportunidad de trabajo", dijo Silvia Morales, de 30 años, que trabaja en un comercio minorista de La Paz, quien había anticipado que votaría por la centroderecha.

Carlos Blanco Casas, un profesor de 60 años de La Paz, dijo que también tenía la intención de votar por un cambio. "Hay necesidad de un golpe de timón. Veo que estas elecciones están con esperanza ante todo", afirmó.

Quiroga ha prometido un "cambio radical" para revertir lo que él llama "20 años perdidos" bajo el gobierno del MAS y apoya recortes profundos en el gasto público y un alejamiento de las alianzas con Venezuela, Cuba y Nicaragua. El candidato fue presidente durante un año, entre 2001 y 2002, después de que Hugo Banzer renunciara.

Silvia Morales, de 30 años, exvotante del MAS de La Paz, dijo que había votado por Paz el domingo.

"Es una cara nueva con experiencia", dijo Morales. "Creo que deberíamos dejar espacio para nuevas oportunidades", concluyó.