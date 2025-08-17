Applied Materials se desploma en Bolsa por débil demanda de China

Las acciones de Applied Materials cayeron 14% en las operaciones del viernes después de que la compañía emitiera pronósticos decepcionantes de ventas y ganancias, lo que avivó las preocupaciones de los inversionistas de que la disputa comercial entre Estados Unidos y China estaba erosionando la demanda.

El fabricante de equipos para chips se unió a su rival holandés ASML Holding en medio de una continua incertidumbre sobre el impacto de los aranceles estadounidenses, mientras dos de los principales actores de la industria lidian con un debilitamiento de la demanda.

El director ejecutivo de Applied Materials, Gary Dickerson, advirtió sobre una menor visibilidad y una mayor incertidumbre en el corto plazo durante una llamada posterior a las ganancias, y citó "implicaciones de amplio alcance para la industria de los semiconductores" a partir del dinámico entorno político.

China, la principal fuente de ingresos de Applied Materials en el trimestre de julio y que representó el 35% de las ventas, se ha convertido en un riesgo creciente para los proveedores de herramientas para la fabricación de chips, ya que las restricciones a las exportaciones estadounidenses pesan sobre los nuevos pedidos.

KLA Corp, un rival más pequeño, que también tiene una presencia significativa en China, dijo el mes pasado que espera una demanda más débil debido a que las tensiones comerciales entre China y Estados Unidos pesan sobre el gasto de los fabricantes de chips chinos.

"La volatilidad de China está nublando significativamente la visibilidad del potencial de ganancias básicas tanto a nivel geopolítico como cíclico", dijeron los estrategas del Deutsche Bank en una nota.

Applied Materials prevé ingresos de 6,700 millones de dólares, con una variación de 500 millones de dólares, para el cuarto trimestre, en comparación con la estimación promedio de los analistas de 7,330 millones de dólares. Sus beneficios proyectados también fueron inferiores a las estimaciones.

La compañía perdió el viernes más de 18,000 millones de dólares de su valor de mercado de 151,006 millones de dólares. La acción ha subido 1.2% en lo que va del año.

Las acciones de los fabricantes de equipos para chips KLA Corp y Lam Research cayeron 5.5 y 4.3 %, respectivamente, tras los resultados de Applied.

Los ingresos de la empresa en el tercer trimestre aumentaron 8% con respecto al año anterior, a 7,300 millones de dólares.