Legisladores canadienses y mexicanos piden considerar al sector obrero en discusión del T-MEC

El presidente de la Comisión de Asuntos Exteriores y Comercio Internacional del Senado de Canadá, Peter Michael Boehm, destacó ante legisladores la importancia de fortalecer lazos económicos con México e impulsar el plan de acción firmado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y el primer ministro de Canadá, Mark Carney.

De visita en México, el senador canadiense, Peter Michael Boehm, sostuvo que la intención de su país es “trabajar conjuntamente y fuerte con nuestro gran socio, México, el cual ocupa el tercer lugar de nuestras relaciones comerciales después de Estados Unidos y China y crece todos los días en todos los campos”.

Incluso, subrayó que Canadá tiene un programa de trabajadores agrícolas con gran éxito que está creciendo año con año y se pretende establecer otros lazos; sin embargo, reconoció que ha tenido algunos problemas en los que el gobierno canadiense ya trabaja, incluso busca realizar una consulta respecto de este programa

Por otro lado, en materia del T-MEC, el senador canadiense consideró que el sector obrero debe participar en la revisión de este tratado y que deben ser consultados al respecto, para recibir todas las sugerencias.

Asimismo, sobre las declaraciones del presidente estadounidense, Donald Trump, quien dijo que se deben establecer acuerdos comerciales distintos con México y Canadá, Michael Boehm consideró que el T-MEC es entre las tres naciones y ha funcionado muy bien para todos; además, dijo que se debe revisar puntos específicos y no todo el documento, sería un gran error.

Por su parte, el diputado Pedro Haces Barba (Morena) afirmó que las y los trabajadores son el motor de la productividad, por lo que es preciso que participen en la revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), el próximo año.

“Es muy importante que los representantes de los trabajadores participen en la revisión del T-MEC, no solamente los de los empresarios, porque no hay empresas si no hay trabajadores, y el motor de la productividad, en un tratado tan importante, son los trabajadores”, señaló.

En este contexto, aseguró que le pidió a Michael Boehm llevar el mensaje sobre la importancia de que el sector obrero esté presente durante la revisión del tratado comercial.

“Le hemos pedido que lleve el mensaje de que también queremos participar la voz de los trabajadores en esas reuniones que se han llevado a cabo que, hasta ahora, únicamente han ido el gobierno y los representantes de las cámaras patronales”, aseveró.

En conferencia de prensa, subrayó la importancia de que los sistemas tripartitos, que se integran por empresarios, trabajadores y gobiernos, se consideren en la revisión del T-MEC.

En otro tema, y al ser cuestionado sobre la reducción de la jornada laboral a 40 horas, Pedro Haces comentó que se trabaja en esa propuesta y de hecho han dialogado con representantes de las cámaras patronales, de los sindicatos y de las confederaciones más importantes del país.

“Se está escuchando a todas las voces, que nadie se quede sin opinar. Las 40 horas van y van para adelante, y va a ser gradual durante los próximos cinco años y al quinto años llegará ya a ser ley, porque hay sectores que no pueden cerrar, trabajan los 365 días del año”, concluyó.