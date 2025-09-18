México y Canadá anuncian nueva alianza estratégica y defienden el T-MEC

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, y el primer ministro de Canadá, Mark Carney, anunciaron el lanzamiento de una asociación estratégica integral y de un nuevo Plan de Acción México-Canadá.

Durante una reunión en Palacio Nacional, ambos mandatarios coincidieron en la necesidad de fortalecer la relación bilateral para generar certeza, seguridad y prosperidad en ambas naciones. Subrayaron oportunidades para ampliar el comercio en sectores clave como infraestructura, energía, agricultura y salud, además de promover misiones comerciales y encuentros frecuentes a nivel ministerial.

Los dos líderes también acordaron fortalecer y reafirmaron su compromiso de coordinarse de manera estrecha rumbo a la próxima revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), pues coincidieron que es el mejor tratado comercial entre las tres naciones posicionando a la región de América del Norte como la más competitiva del mundo.

La mandataria mexicana se mostró optimista de que el tratado comercial va a prevalecer y reiteró que la competitividad entre las tres economías continuará.

“En el marco del tratado comercial que tenemos México, Estados Unidos y Canadá se fortalecen nuestras economías y buscamos una mayor inversión y mayor comercio. Lo que acordamos en términos de nuestra relación bilateral es que aumenten las inversiones y el comercio en distintas áreas, en cuanto a lo que se puede llegar a aumentar es parte de lo que vamos a trabajar en estos meses”, declaró Sheinbaum.

Por su parte, Carney aseguró que la revisión del T-MEC fortalecerá las tres economías teniendo en cuenta la unión de las tres partes.

En el plano de seguridad y cooperación, acordaron dar continuidad a la colaboración en control fronterizo, combate al crimen organizado transnacional y la trata de personas, preparación ante emergencias y acciones conjuntas contra el cambio climático. Así como el intercambio de experiencias canadienses en ciberseguridad.

“Hay carteles de droga o pandillas de un país que operan en el otro. Compartimos información y estamos profundizando esta cooperación policial, de seguimiento y de vigilancia para asegurarnos de que estas personas lleguen a la justicia y no escapen”, dijo Carney.

Sheinbaum aseguró que México busca el intercambio de experiencias canadiense en ciberseguridad.

Los líderes destacaron, además, la importancia de la Copa Mundial de la FIFA 2026, que será coorganizada por Canadá, México y Estados Unidos, y que se prevé genere un impacto económico de 2,000 millones de dólares para la economía canadiense.

“Vamos a estar ante el escenario mundial y estaremos unidos por el amor del juego”, concluyó Carney.