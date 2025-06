Angustia en Harvard tras veto de Trump a visados para alumnos extranjeros

El anuncio de Donald Trump de suspender la concesión de nuevos visados para estudiar en Harvard ha desatado el miedo y la indignación entre sus estudiantes extranjeros que se sienten en un limbo en medio del fuego cruzado entre el presidente y la universidad.

El galés-danés Alfred Williamson, que cursa el segundo curso de física y políticas públicas en la prestigiosa universidad, "se aferra a la esperanza de que Harvard ganará esta lucha y podrá volver el próximo semestre".

Un juez suspendió un intento anterior del republicano de retirar la habilitación de la universidad a matricular a estudiantes internacionales, que este año escolar que acaba de concluir supuso el 27% del alumnado.

"La administración Trump hace todo lo posible para aplastar esos sueños", dijo Williamson, de 20 años, a la AFP sobre la última decisión del presidente que alegó que "la conducta de Harvard la ha convertido en un destino inadecuado para estudiantes e investigadores extranjeros" y amenazó a los estudiantes internacionales existentes con revocar sus visados.

"Esto es otra muestra autoritaria de extralimitación del gobierno que castiga a los estudiantes internacionales por asistir a una universidad que se niega a doblegarse ante la administración", agregó Williamson, que pasa sus vacaciones fuera de Estados Unidos.

Este estudiante considera que la batalla de Trump contra Harvard se debe a que la universidad tiene la "integridad de enfrentarse a sus demandas ilegales y antiestadounidenses".

Harvard se ha convertido en el centro de la campaña del presidente estadounidense contra las principales universidades del país a las que acusa de antisemitismo por permitir manifestaciones propalestinas en sus campus y de imponer políticas de diversidad inclusión e igualdad (DEI).

El gobierno ya ha congelado en torno a 3,200 millones en subvenciones federales y contratos con esta integrante de la Ivy League, que reúne a las universidades más prestigiosas del país, y la ha excluido de futuras ayudas además de amenazarla con anular sus exenciones fiscales.

Harvard no respondió a la solicitud de una reacción, pero el miércoles calificó la última medida de Trump de "represalia".

Un estudiante indio de la Harvard Kennedy School of Government, que no quiso dar su nombre por miedo a represalias, dijo que "sabíamos que iba a ser un verano (boreal) largo", pero que "aún no hemos recibido nada de Harvard", lo que "no es sorprendente, aunque sí preocupante".

¿Será posible volver?

Aunque la medida afecta a nuevos potenciales estudiantes, los alumnos que ya realizan estudios en la universidad más antigua del país, situada en Cambridge, cerca de Boston (noreste), no saben si podrán regresar después de las vacaciones estivales.

"¿Qué pasa con los estudiantes que volvieron a casa por el verano? Existe el riesgo de que no puedan volver", especula otro estudiante que prefiere no dar su nombre por miedo a las represalias y que trata de renovar su visado.

Muchos expertos dicen que a Harvard le aguarda un nuevo frente legal inevitable.

"Prevemos que la universidad de Harvard emprenderá acciones legales similares (a otras decisiones anteriores del gobierno) mediante la presentación de una demanda ante un tribunal federal y la búsqueda de una medida cautelar para bloquear temporalmente la aplicación", comentó la abogada de Inmigración Laura Devine Khensani Mathebula.

"Paralelamente, la universidad tendrá que actuar rápidamente a nivel administrativo para explorar opciones para su población estudiantil internacional", agregó.

Para Olivia Data, estudiante estadounidense de cuarto curso de la carrera de políticas públicas en Harvard y amiga de muchos estudiantes extranjeros, la "noticia es desgarradora y aterradora".

"Nuestros amigos y compañeros de clase están siendo utilizados como garantía en el afán de poder de un dictador, y ninguno de nosotros sabe dónde acabará ni si nuestra universidad puede proteger a sus estudiantes en nuestro actual sistema político", aseguró.