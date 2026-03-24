Rusia suspende un mes las exportaciones de nitrato de amonio por la escasez mundial de suministro

Rusia, ⁠que controla hasta el 40% del comercio mundial de nitrato de amonio, ⁠anunció este martes que suspenderá las exportaciones de este fertilizante durante un mes, hasta el 21 de abril, para garantizar un suministro suficiente durante la temporada ⁠de siembra de primavera boreal.

Rusia, ⁠uno de los principales exportadores de fertilizantes, carece de la capacidad para aumentar la producción este año en medio de una crisis de suministro mundial provocada por el cierre del estrecho de Ormuz, por donde pasa el 24% del comercio mundial de amoníaco, un componente del nitrato de amonio.

El Ministerio de Agricultura dijo que había suspendido todas las licencias emitidas para la exportación de nitrato de amonio y que no emitirá nuevas, con la excepción de las correspondientes a contratos gubernamentales. Rusia produce una cuarta parte del nitrato de amonio mundial.

"En el contexto de la creciente demanda de exportación de fertilizantes nitrogenados, la suspensión de su suministro al extranjero permitirá dar prioridad a las necesidades del mercado nacional durante la temporada de siembra de primavera", dijo el ministerio.

El nitrato de amonio se utiliza ampliamente en la agricultura al inicio de la temporada de siembra. Rusia tiene en vigor límites a la exportación desde 2021, mientras que el Gobierno ha pedido a los productores que den prioridad al abastecimiento del ⁠mercado interno frente a las exportaciones.

Rusia exporta ⁠nitrato de amonio a Brasil, ⁠India, Perú, Mongolia, Marruecos y Mozambique. También exportó una pequeña cantidad de nitrato de amonio ⁠a Estados Unidos en 2024.

Eurochem, Acron y Uralchem son los principales productores de nitrato de amonio de Rusia.

En febrero, drones ucranianos atacaron la planta de Dorogobuzh, en el oeste de Rusia, el principal activo de producción de Acron, que fabrica alrededor del 11% del nitrato de amonio de Rusia. No se espera que la planta vuelva a estar plenamente operativa antes de mayo.

El nitrato de ⁠amonio también se utiliza en la producción de explosivos.