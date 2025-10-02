Aeropuerto de Múnich cancela vuelos por avistamiento de drones; se afecta a miles de pasajeros

El aeropuerto alemán de Múnich informó a primera hora del viernes de que avistamientos de drones el jueves por la noche habían obligado al control del tráfico aéreo a suspender las operaciones, lo que provocó la cancelación de 17 vuelos e interrumpió el viaje de casi 3.000 pasajeros.

Otros 15 vuelos fueron desviados a Stuttgart, Núremberg, Viena y Fráncfort, informó el aeropuerto en un comunicado. Se trata de la última perturbación causada por drones en la aviación europea, después de que la semana pasada se cerraran temporalmente los aeropuertos de Dinamarca y Noruega.

Las autoridades alemanas de control aéreo restringieron las operaciones de vuelo en el aeropuerto de Múnich a las 22:18 horas (20:18 GMT) del jueves y posteriormente las suspendieron por completo debido a varios avistamientos de drones, añadió el aeropuerto.

La ciudad ya fue puesta en vilo esta semana cuando su popular festival Oktoberfest fue cerrado temporalmente debido a una amenaza de bomba y el descubrimiento de explosivos en un edificio residencial en el norte de la ciudad.

Dinamarca no ha dicho quién cree que es el responsable de los incidentes ocurridos en su espacio aéreo la semana pasada, que interrumpieron el tráfico aéreo en varios aeropuertos, pero la primera ministra danesa, Mette Frederiksen, ha sugerido que podría ser Rusia.

Los líderes de la Unión Europea respaldaron el miércoles los planes para reforzar las defensas del bloque frente los drones rusos.

El presidente ruso, Vladimir Putin, bromeó el jueves diciendo que no volvería a volar drones sobre Dinamarca, pero Moscú ha negado su responsabilidad en los incidentes.