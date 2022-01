Uno de los desafíos más complejos para la izquierda latinoamericana tiene que ver con la agenda medioambientalista”

“Los laboristas me eligieron como líder en 2015 porque estaban hartos de una izquierda que no podía poner límites a la derecha”, dice Jeremy Corbyn. Él tiene 72 años, es parlamentario británico y fue líder del Partido Laborista inglés entre 2015 y 2020. Es una referencia de la izquierda europea. “Estoy muy optimista de lo que está pasando con la izquierda en América Latina, el triunfo de Boric en Chile es la más reciente de mis razones”.

Jeremy Corbyn conoce bien América Latina y México. “He visitado este continente desde la década de los setenta. Reconozco algunos avances, pero también sus rezagos. Estos rezagos y las injusticias tan arraigadas explican que la gente esté votando por proyectos de izquierda. Es un voto en contra de la desigualdad y de la exclusión, en Chile, en Perú, también en México”.

Estuvo en México, acompañado de su esposa, la abogada mexicana Laura Álvarez. La entrevista se dio en la sede de El Economista. “La izquierda en América Latina tiene retos que son enormes y a veces difíciles de reconciliarse. Por un lado, responder a una agenda relativamente nueva, relacionada con derechos de las mujeres y asuntos de medio ambiente y sostenibilidad, pero al mismo tiempo atender algunos problemas que llevan siglos sin resolverse, entre ellos la marginación de los pueblos indígenas y las injusticias económicas, entre las que destaca la enorme desigualdad”.

Uno de los desafíos más complejos para la izquierda latinoamericana tiene que ver con la agenda medioambientalista, argumenta el político británico, “es defender la naturaleza y apoyar el desarrollo de las comunidades que están cerca de las zonas mas ricas en términos de recursos naturales. Es también el sumarse a un esfuerzo global que obliga a reducir las emisiones y a producir de manera mucho mas limpia. Reducir la dependencia de las energías fósiles… es un cambio enorme, más difícil de afrontar en economías que dependen de la producción y exportación de productos mineros o del petróleo”.

De lo realizado por el gobierno de AMLO, el ex líder laborista expresa su simpatía por los programas sociales que significan apoyo para los grupos mas vulnerables, “es muy importante que el gobierno haga este esfuerzo, pero se necesitarán muchos años de esfuerzo sostenido para cambiar las cosas... Me preocupa especialmente la situación de los niños en extrema pobreza. Estamos ante una de las grandes injusticias sociales, pero también ante una de las formas más crueles de derrochar el potencial de un país: ellos podrían ser grandes artistas, científicos, médicos, ingenieros, pero las condiciones sociales no lo permiten...”.

La conversación gira en torno a lo que significa ser de izquierda. Expresa su admiración por la figura de William Morris, un personaje del siglo XIX que combinó la arquitectura, con el diseño y el activismo: “Morris estaba consciente de la importancia de la vida comunitaria y de las amenazas que el llamado progreso implica para ella. Una de las grandes fortalezas de México está en la vida de sus pueblos. Hay una densidad cultural única, que ha sobrevivido a los imperialismos, pero también al consumismo”.

En la charla aparecen también referencias futboleras, habla de Bill Shankly, un entrenador del Liverpool de los setentas que comparaba el socialismo con un equipo de futbol, decía “el socialismo es como el futbol en su mejor versión: todos trabajan para conseguir lo mejor para el equipo y el equipo no deja abajo a nadie”.

Con estas referencias, defiende su manera de entender la izquierda: implica rechazar la idea de que todo se puede resolver desde el mercado, enfatiza, “creo en políticas públicas que se preocupan por la manera en que se producen y distribuyen los bienes sociales. La pandemia puso en evidencia lo mucho que habíamos descuidado el sistema de la salud. Dos años después, está quedando en evidencia los límites que tiene que la provisión de vacunas dependa de un grupo muy pequeño de grandes compañías. Queda en evidencia lo vulnerables que son los países más pobres del mundo”.

Con algo de presión y humor, acepta el reto de elogiar un personaje de derecha que no le cae bien, Margaret Thatcher, “la conocí como parlamentario y no me gustaba su estilo. Era ruda y con frecuencia cruel, pero le reconozco una cualidad que es muy necesaria en la política: estaba super enfocada en sus objetivos y era muy disciplinada para conseguirlos… Creo que uno de los grandes problemas de la izquierda es carecer de ese foco”.

