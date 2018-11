Un juez federal de Estados Unidos ordenó el viernes a la Casa Blanca devolver la acreditación de prensa al reportero de CNN Jim Acosta, cuyo pase había sido revocado la semana pasada tras un acalorado intercambio con el presidente Donald Trump.

El juez Timothy Kelly emitió una orden temporal que exige al gobierno de Trump restablecer las credenciales de acceso de Acosta hasta que se tome una decisión final sobre el caso. La Casa Blanca reconoció la decisión y anunció por el momento que reintegrará el pase.

"Volvamos a trabajar", dijo Acosta, periodista estrella de CNN, al abandonar el tribunal en Washington, luego de agradecer el apoyo recibido de los colegas.

Una docena de medios, incluido Fox News, propiedad del aliado de Trump Rupert Murdoch, respaldaron la demanda de CNN y Acosta, que alega que la Casa Blanca violó el derecho a la libertad de prensa consagrado en la Primera Enmienda de la Constitución al quitarle la acreditación al periodista.

"Le ordeno al acusado que restaure inmediatamente la acreditación de Acosta", dijo el juez Kelly, aduciendo que tomó esta decisión en respeto al "debido proceso" y basado en un fallo de 1977 según el cual la Casa Blanca debe dar razones para denegar credenciales de prensa, así como la oportunidad a los implicados de responder.

Pero Kelly, nombrado por Trump el año pasado, no se pronunció sobre el caso de fondo y sus implicancias constitucionales, para lo cual habrá procedimientos adicionales.

"Quiero dejar muy claro que no he determinado que se haya violado la Primera Enmienda", dijo el juez en el tribunal de Washington.

Según dispuso, las partes deberán regresar a la corte el próximo martes. Expertos señalaron que el caso puede durar meses.

"Debe haber decoro"

"Hoy, el tribunal dejó en claro que no existe un derecho absoluto en la Primera Enmienda para acceder a la Casa Blanca", dijo la portavoz de Trump, Sarah Sanders.

En un comunicado, anunció que la Casa Blanca restablecerá "temporalmente" el pase de Acosta, aunque dejó abierta la posibilidad de que posteriormente se le niegue el acceso, y anunció que se impondrán nuevas reglas "para garantizar conferencias de prensa justas y ordenadas".

"Debe haber decoro en la Casa Blanca", afirmó.

CNN inició el martes una batalla legal contra Trump y otros cinco funcionarios, entre ellos Sanders y el jefe de gabinete, John Kelly, por suspender la acreditación de Acosta el 7 de noviembre, tras un altercado con el presidente durante una rueda de prensa trasmitida en vivo ese mismo día.

Acosta molestó a Trump cuando insistió en interrogarlo ignorando su exigencia de que entregara el micrófono.

Desde el podio, Trump le dijo a Acosta que era una "persona grosera y terrible". "Cuando reporta noticias falsas, lo que CNN hace mucho, usted es el enemigo del pueblo", afirmó.

Horas más tarde, Sanders anunció que el pase de prensa de Acosta había sido suspendido, afirmando que el periodista había "puesto sus manos" de manera indebida sobre una becaria que intentó retirarle el micrófono.

"Un gran día"

"Este es un gran día para la Primera Enmienda y el periodismo", dijo el abogado de CNN, Ted Boutrous.

La cadena televisiva, que integra la división WarnerMedia de AT&T, se dijo complacida del resultado y confiada en una resolución final en los próximos días.

"Nuestro sincero agradecimiento a todos los que han apoyado no solo a CNN, sino a una prensa estadounidense libre, fuerte e independiente", señaló.

Además de Fox News, una docena de medios dieron su apoyo a CNN ante la corte, entre ellos Associated Press, Bloomberg, NBC News, The New York Times y USA Today.

"La decisión de hoy reafirma que nadie, ni siquiera el presidente, está por encima de la ley", dijo la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU, en inglés).

"La Casa Blanca seguramente esperaba que expulsar a un reportero disuadiría los cuestionamientos, pero la decisión del tribunal tendrá el efecto contrario", agregó en un tuit.

El Instituto Knight de la Primera Enmienda, con sede en Nueva York, que el año pasado demandó a Trump y a su equipo de comunicaciones después de que el presidente bloqueara en Twitter a quienes criticaban sus políticas, también celebró el reintegro del pase de Acosta.

"Esta es una victoria importante para la libertad de prensa", dijo el director ejecutivo Jameel Jaffer. "La Primera Enmienda impide que la Casa Blanca impida selectivamente el acceso basándose en el punto de vista de un periodista".

abr