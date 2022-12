México no negará asilo a Castillo si lo solicita: Ebrard

Querétaro. El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, aseguró que en el caso de que el expresidente peruano, Pedro Castillo, pida asilo en México, el gobierno se lo dará.

“La posición de México es invariable, es decir, si alguien pide asilo, México lo concede. Es muy raro que no concediéramos el asilo a alguien que sea perseguida políticamente (...) esa es nuestra tradición y lo haríamos", declaró a la prensa al ser cuestionado sobre el tema.

El canciller precisó que ni el expresidente ni su familia ha solicitado apoyo al gobierno mexicano. Esto, en medio de una crisis política que devino en la destitución del mandatario por parte del Congreso.

“Yo no estoy ahorita en comunicación con el presidente Castillo. El día de hoy (miércoles) no he hablado con él, entonces no les puedo dar más detalles de eso”, agregó.

Más temprano desde su cuenta de Twitter, Ebrard anunció que la Cumbre de la Alianza del Pacífico, a celebrarse la próxima semana, se pospuso.

“Dados los últimos acontecimientos en Perú se ha convenido posponer la Cumbre de la Alianza del Pacífico que tendría verificativo el próximo 14 de diciembre en la Ciudad de Lima”.

Preocupación

Países de América manifestaron su preocupación por la situación en Perú y pidieron respetar la democracia tras el intento del presidente Pedro Castillo de disolver los poderes y su posterior destitución por el Congreso.

En medio de los acontecimientos, que se sucedieron en pocas horas, los gobiernos de varios países latinoamericanos, Estados Unidos y España llamaron a respetar el marco institucional e instaron al diálogo entre los diferentes actores políticos del país.

Washington rechazó "categóricamente" cualquier intento de "socavar la democracia" y afirmó que los congresistas peruanos tomaron "medidas correctivas".

