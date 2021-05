Washington. La relación entre Estados Unidos con los integrantes del llamado Triángulo del Norte (Guatemala, Honduras y El Salvador) se desplaza hacia una zona pantanosa luego de que el Departamento de Estado emitiera una lista con nombres de funcionarios vinculados con la corrupción.

Tal parece que la administración Biden envía un mensaje muy claro para que los políticos del Triángulo del Norte declaren una guerra total contra la corrupción como paso previo para que puedan recibir ayuda financiera de Estados Unidos.

Sin embargo, en el entorno aparece una batalla geopolítica entre Estados Unidos y Cina en plena pandemia.

El diario Financial Times publica el ejemplo sobre el acercamiento entre Honduras y China que podría revirar la relación del país centroamericano con Taiwán. Las vacunas bien valen cambios diplomáticos de urgencia, aseguran algunos políticos.

“América Latina será una de las prioridades”, confesó al diario un alto funcionario estadounidense sobre las 80 millones de vacunas que Joe Biden se ha comprometido a enviar a la región antes de finales de junio.

A Estados Unidos le preocupa que China esté utilizando sus vacunas como un vector de penetración en la región, y en el caso particular de Honduras, que rompa con el reconocimiento diplomático que tiene sobre Taiwán.

Carlos Alberto Madero, coordinador de la jefatura de gabinete del presidente de Honduras revela que si bien el país deseaba evitar romper lazos de larga data con Taipei, la obtención de vacunas es “mucho más urgente que cualquier otra cosa”.

Bukele aprovecha, y manipula

El Salvador, en la mira de Estados Unidos por señalamientos de corrupción a colaboradores del presidente Nayib Bukele, estrechó el día de ayer sus lazos con China, con la ratificación de un millonario acuerdo de cooperación.

El Parlamento salvadoreño, dominado por el oficialismo, dio luz verde a un convenio no reembolsable por 500 millones de dólares con China, fruto de una gira que realizó Bukele por China en 2019. El dinero servirá para construir un estadio, un muelle, una planta potabilizadora de agua, entre otras obras.

El acercamiento a China ocurre en momentos en que el Departamento de Estado de Estados Unidos incluyó en una lista de "funcionarios corruptos" a personajes cercanos a Bukele: su jefa de gabinete, Carolina Recinos, el exministro de Seguridad Rogelio Rivas y el legislador Guillermo Gallegos, líder del partido GANA, que llevó al presidente al poder en 2019.

"500 millones de dólares en inversión pública no reembolsable y sin condiciones", escribió Bukele en Twitter. "Señor presidente, nada de China viene sin condiciones", le respondió vía Twitter la subsecretaria interina para Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado estadounidense, Julie Chung.

"Ustedes son el mayor socio comercial de China", replicó luego el gobernante.

En 2019, poco antes de asumir el poder, Bukele criticó a China por "no respetar" las reglas de comercio, hacer "proyectos que no son viables" y dejar a los países "con enormes préstamos que no se pueden pagar".