Ciudad de México. El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, informó que México analiza qué debe hacerse con las personas repatriadas y solicitantes de asilo bajo el Título 42 o el programa Quédate en México que reciba nuestro país.

Tan solo en lo que va del año han sido repatriadas alrededor de un millón 800,000 personas, mientras que con la suspensión del también conocido Protocolo de protección a migrantes (MPP), 12,000 personas se quedaron en México.

“El título 42 ha significado recibir 1 millón 800,000 personas y el MPP cuando lo suspendieron el número que ubicamos fue 12,000”, detalló.

Ante ello, el canciller agregó que México planteará una serie de preocupaciones con las autoridades estadounidenses ya que la comunicación es constante.

“Sí estamos discutiendo qué debería hacerse con las personas que reciba México bajo cualquiera de los casos (sea el MPP o el Título 42 u otros), si lo estamos poniendo sobre la mesa”.

Estados Unidos prevé reactivar en noviembre la política de la era Trump "Quédate en México", que obligaba a los solicitantes de asilo a esperar la resolución de sus casos en nuestro país. Hasta el momento no se sabe si México aceptará.

Ebrard recordó que es un proceso jurídico en Estados Unidos del que México no es parte, no obstante nuestro país tiene opciones como expresar su desacuerdo a las deportaciones.

El "dilema" está en qué hacer con las personas, pero rechazó la opción de regresarlas a sus países.

"Las personas que nos están regresando vía Título 42, ¿las deportamos? ¿México va a deportar a millón y medio de personas? No, no lo vamos a hacer, pero hoy por hoy no nos han dicho que día van a empezar o cómo lo van hacer”, dijo.

Ajustes red consular en EU

Durante la presentación de mejoras en servicios consulares en América del Norte, ante los cambios demográfico y poblacional de mexicanos en Estados Unidos se anunció la apertura de dos nuevos consulados en los estados de Nueva Jersey y Oklahoma.

Asimismo, para reducir el rezago en atención de servicios consulares la SRE optará por reconfigurar las circunscripciones consulares de los consulados de México en Albuquerque, Boston, Chicago, Dallas, Indianápolis, Kansas City, Little Rock, Miami y Nueva York, con el objetivo de redistribuir las cargas de trabajo y otorgar un servicio más eficiente. Las negociaciones se realizarán con el Departamento de Estado de Estados Unidos para obtener las autorizaciones correspondientes

Por su parte, Moisés Poblanno, director general del Servicio Exterior y de Recursos Humanos, informó que a partir del 1 de enero del 2022 se incrementarán 10% los honorarios de los prestadores de servicios profesionales independientes que laboran en la red consular de esa región, 1,635 en Estados Unidos y 82 en Canadá.

Sobre esta cuestión el canciller Ebrard precisó que el dinero será canalizado con recursos propios.

