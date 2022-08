Comunidad Andina celebra cumbre en Lima con presencia de cuatro presidentes

La Comunidad Andina de Naciones (CAN) celebrará este lunes en Lima su primera cumbre presencial desde que estalló la pandemia de covid-19, en lo que también será el primer viaje internacional de Gustavo Petro como presidente de Colombia.



La XXII Reunión del Consejo Presidencial Andino convocará a los cuatro mandatarios de los países miembros del bloque: Petro de Colombia, Luis Arce de Bolivia, Guillermo Lasso de Ecuador, y Pedro Castillo de Perú, informó la secretaría general de la CAN, con sede en la capital peruana.



La ceremonia de entrega de la presidencia pro tempore de Ecuador a Perú, que ejercerá por un lapso de 12 meses, estará precedida por una reunión del Consejo Andino de ministros de Relaciones Exteriores, junto a los representantes de cada país ante la CAN.



La última cumbre de la CAN tuvo lugar en Lima en 2019 con motivo de los 50 años de su creación. Sin embargo, hay que remontarse hasta 2011 para la anterior cumbre.



El viaje de Petro es el primero que hace al extranjero desde que fue investido como presidente de Colombia el 7 de agosto.



Petro ha puesto de relieve su interés por la CAN, como lo manifiesta la invitación que hizo a su homólogo chileno, Gabriel Boric, para que Chile vuelva a este colectivo de integración regional, del que se retiró en 1976 bajo la dictadura de Augusto Pinochet.



La CAN surgió en 1969 en un contexto de políticas desarrollistas en la región y estuvo integrada originalmente por Bolivia, Colombia, Chile, Ecuador y Perú.



Actualmente su secretario general es el colombiano Jorge Hernando Pedraza y los ciudadanos andinos suman 112 millones.



La CAN se creó hace más de medio siglo con el fin de promover el desarrollo de los países miembros a través de la integración y la cooperación económica y social.



Venezuela se incorporó en 1973 y se retiró en el 2006, en tanto que Chile se retiró en 1976 y retornó como país asociado el 2007.