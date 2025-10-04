Tope en transferencias bancarias: 10 preguntas frecuentes sobre el MTU

El Monto Transaccional del Usuario (MTU) inició de manera formal este 1 de octubre y aún persisten dudas y mitos sobre el tema, desde qué es y cómo funciona hasta si es cierto que habrá una multa para las personas que no lo activen.

En este texto contestamos las 10 preguntas más frecuentes sobre esta regulación que puso en marcha la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) para mejorar la experiencia del usuario del sistema financiero.

1.- ¿Qué es MTU?

Es una herramienta que permite poner un tope a las transferencias bancarias digitales que realices a cuentas de terceros, lo cual brinda una capa de seguridad adicional a todas tus operaciones y un mayor control de tu dinero.

Debes tener claro que este candado es por operación y no por día, semana o mes, aunque algunos bancos dan esa opción.

El MTU aplica principalmente por cuatro mecanismos:

Aplicación móvil. Operaciones que se realicen a través del celular.

Banca en línea. Es el sistema electrónico que se opera a través de internet, en el sitio que corresponda a uno o más dominios de la institución bancaria.

Banca por teléfono voz a voz. Es aquella mediante la cual un usuario instruye, vía telefónica, a un representante de la entidad financiera a realizar operaciones a nombre propio.

Banca de audio respuesta. A través de esta herramienta, la entidad financiera recibe instrucciones del usuario mediante un sistema telefónico e interactúa con el propio cuentahabiente por medio de grabaciones de voz y tonos o mecanismos de reconocimiento de voz.

Es importante destacar que, al ser una regulación que aplica a la banca electrónica, el MTU incluye también pagos SPEI, CoDi y Dimo.

2. ¿Cómo se activa el MTU?

El proceso es similar en las instituciones financieras; sin embargo, hay diferencias entre ellas. En el caso de BBVA y Banamex, dos de los bancos más grandes que operan en el país, es así:

BBVA

Ingresa a la aplicación

Accede al menú

Ve a configuración

Selecciona límites de operaciones

BBVA da tres opciones: límite por operación, límite diario y límite mensual

Banamex

Ingresa a la App Banamex con tu contraseña o datos biométricos

Ve a Transferir y pagar

Selecciona la opción Límite de transacción

Elige la cuenta de débito en la que deseas establecer el límite

Ingresa el monto que consideres adecuado

Identifícate y confirma los datos para guardar tu nuevo límite

3.- ¿Para quién y para qué aplica el MTU?

Únicamente para personas físicas y para las operaciones que se realicen a cuentas de terceros. Es decir, depósitos a amigos, familiares o proveedores; el pago de la renta o la mensualidad de la tarjeta de crédito de tu esposa, hermano o suegra.

4.- ¿Para quién y para qué no aplica el MTU?

Para personas morales. Esta regulación no aplica para la banca empresarial. Es decir, si tienes un negocio y tus pagos son por esta vía, estás exento.

Tampoco para las cuentas propias de personas físicas. Es decir, Si vas a realizar una transferencia de dinero del banco A al B (ambas cuentas a tu nombre), el MTU no aplica. Tampoco para pagar tu tarjeta de crédito.

Al ser una regulación digital, tampoco tiene efecto en pagos o depósitos en ventanilla, ni en compras con tarjetas de crédito y débito en comercios físicos o virtuales.

5.- ¿Cuándo entra en vigor el MTU?

A más tardar el 1 de octubre de 2025, los bancos debieron habilitar la opción del MTU en sus aplicaciones. Si no fijaste el monto tope a tus transferencias, éstos tienen la opción de establecer un límite sugerido a cada cliente, el cual puede variar en función de la institución financiera y el usuario.

El 1 de enero de 2026, todos los clientes deberán tener configurado su MTU de forma obligatoria. Si no lo hacen, el banco lo establecerá en función de su historial de operaciones.

6.- ¿Cuál es el MTU que fijarán los bancos?

El monto sugerido por la regulación es por 1,500 Unidades de Inversión (Udis), equivalente a 12,830 pesos (con fecha 3 de octubre). No obstante, esta cantidad será diferente en función de la actividad de la persona y el banco en cuestión.

La metodología que sugiere la CNBV para fijar el MTU refiere que los bancos calculen el promedio transaccional de los últimos meses de ese cliente o estimen el promedio transaccional de usuarios del mismo segmento al que pertenece esa persona física.

7.- ¿Puedo cambiar ese MTU?

Sí, las veces que necesites. Es una operación sin costo y que se puede realizar por aplicación bancaria, en tiempo real, o en sucursal.

La forma general de hacerlo es:

Entra a tu banca móvil

Ve a transferir y pagar

Seleccionar editar límite por transferencia

Ajusta el monto que desees

O bien, al momento de realizar una operación por una cantidad mayor al límite fijado, el banco notificará de esto y dará al usuario la opción de cambiar de forma definitiva o sólo por esa ocasión el MTU. De aceptar, éste se podrá realizar con previos factores de autenticación.

8.- ¿Habrá multa para quienes no lo fijen?

No, la regulación no indica ninguna sanción, pero sí su obligatoriedad a partir de 2026, por lo cual los bancos deben fijar el MTU si tú no lo activas. Ojo, algunas instituciones lo harán desde antes, por ejemplo, HSBC desde el 1 de octubre puso este candado a sus clientes que no lo habían hecho, por cuestiones de seguridad.

9.- ¿Hay un monto mínimo de MTU?

No, incluso puedes ponerlo en cero y ajustarlo cada que sea necesario. De esta manera evitarás que puedan retirar dinero si una tercera persona tiene acceso a tus cuentas, dado que para desbloquear el candado de seguridad requerirán de datos biométricos o claves que, en teoría, sólo conoces tú.

10.- ¿El gobierno busca controlar tu dinero con esta regulación?

No, aseguran especialistas. El objetivo principal de esta medida es brindar más seguridad ante la creciente ola de fraudes digitales. Al final, quien decide cuánto se puede transferir por operación eres tú. El banco, a lo mucho, puede proponer, pero la última palabra la tiene el usuario, él es quien decide si fija un MTU de cero, 1,000, 100,000 o 500 millones de pesos.

¿Tienes más dudas? Escribe a fernando.franco@eleconomista.mx