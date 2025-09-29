Límite a las transferencias: ¿Cómo modificar el MTU en tu app bancaria?

El Monto Transaccional de Usuario (MTU) es el nuevo límite que deberás definir para tus transferencias digitales en la banca mexicana, como parte de las medidas regulatorias para fortalecer la seguridad y combatir fraudes.

Si aún no configuras tu límite, tienes hasta el 29 de septiembre para hacerlo desde la app de tu banco. Aquí te explicamos cómo modificarlo según la institución.

¿Qué es el MTU y por qué es obligatorio establecerlo antes del 29 de septiembre?

La fecha clave para que establezcas el límite de tus transacciones bancarias es el 29 de septiembre, de lo contrario el banco lo establecerá conforme al Anexo 12-E de la Circular Única de Bancos, es decir, 12,800 pesos por día o conforme a tu historial de operaciones.

Esta medida se ha establecido debido al crecimiento de los fraudes digitales: en los últimos cinco años han crecido 50% y ya constituyen 8 de cada 10 reclamaciones por posible fraude bancario en canales electrónicos.

De acuerdo con la consultora en regulación financiera Samantha Beltrán, el MTU funciona como barrera de seguridad: cuando una transferencia digital supera tu límite, la institución está obligada a pedirte un segundo factor de autenticación (app, mensaje cifrado o llamada). Así se dificulta que los delincuentes ejecuten transferencias, incluso si obtienen tus datos por engaño, porque la validación extra es obligatoria.

ABC para modificar el MTU

De manera general, el proceso para establecer el MTU es el siguiente:

Entra a tu banca móvil

Ve a transferir y pagar

Seleccionar “editar límite por transferencia”

Ajusta el monto que desees

Debes saber que, aunque este es un proceso genérico, la realidad es que cada banco establecerá el propio, por eso debes preguntar en el tuyo.

Cómo fijar el MTU, banco por banco

BBVA:

Ingresa a la aplicación

Menú > Configuración > Límites de operaciones

Opciones de límite: por operación, diario y mensual

Banamex:

Hay dos opciones de hacerlo, la primera:

Ingresar a la App Banamex con la contraseña o datos biométricos.

Ir a Transferir y pagar.

Seleccionar la opción de Límite de transacción.

Elegir la cuenta o tarjeta.

Ingresar el monto que consideren adecuado de acuerdo con sus necesidades. Dicho monto se podrá modificar siempre que el cliente lo necesite.

Identificarse y confirmar los datos para guardar su nuevo límite.

La segunda:

Ingresar a la App Banamex con la contraseña o datos biométricos.

Entrar a la cuenta elegida.

Seleccionar la opción Límite de transacción.

Ingresar el monto que consideren adecuado de acuerdo con sus necesidades. Dicho monto se podrá modificar siempre que el cliente lo necesite.

Identificarse y confirmar los datos para guardar su nuevo límite.

Banorte:

Rafael Fragoso, director ejecutivo de Banca Digital de Banorte, explicó que hay dos flujos para establecer el límite de transferencias para sus clientes, para los nuevos, el proceso es el siguiente:

Para clientes nuevos:

Posterior a la creación del usuario en cada flujo de activación de la aplicación, el cliente llegará a este paso nuevo donde tiene que establecer sus límites por operación.

Los límites máximos que puede definir en este paso son de acuerdo a sus perfiles:

Full: 5 millones MXN y 400,000 USD

Semifull: 11,500 MXN y 360 USD

Preferente: 12 millones MXN y 600,000 USD

Por regulación, es necesario que el cliente confirme sus límites mediante un código enviado a su celular registrado.

Posterior al paso 3, el cliente que aplica para la validación TRU ID pasa por esta pantalla, de lo contrario pasa de forma directa al paso

El cliente continúa con la finalización de la activación en la creación de contraseña.

Para clientes existentes:

Si el cliente desea modificar sus límites transaccionales definidos, tendrá que dirigirse a la ruta menú.

Seleccionamos ajustes generales

Entramos en límites de operaciones

El cliente hace las modificaciones que desee en sus límites diarios y límites por operación.

El cliente confirma los límites que va a establecer.

El cliente confirma.

El cliente por regulación tiene que confirmar dichos cambios ingresando un código único que recibirá mediante SMS a su celular registrado.

Por último, ingresará su contraseña para aplicar los cambios y da en confirmar.

Sus límites quedan establecidos con éxito.

HSBC:

Transferir y pagar

Editar límite

Ingresa el monto máximo

Autenticación con NIP o biométrico

SMS de verificación y confirmación

Estrategias para fijar el MTU

Para establecer tu MTU debes tener presentes las operaciones que realizas de manera cotidiana. Si tienes varias cuentas, el monto aplica para cada una de ellas.

Saca cuentas y analiza cuáles son tus hábitos al realizar transferencias bancarias digitales, qué es lo que tienes que pagar de manera periódica, esa será la clave para personalizarlo.

Con información de Fernando Franco.