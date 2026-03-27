Finanzas para niños: Arma un plan de ahorro con ellos

Enseñar a los niños sobre el dinero es esencial para su desarrollo financiero. Muchas veces, los más pequeños creen que el cajero automático es una fuente inagotable de billetes y que el dinero siempre está disponible. Para transformar esta visión mágica, es clave involucrarlos en la creación de un plan de ahorro, una herramienta eficaz para inculcarles la importancia de administrar sus recursos.

El Banco de México, a través de su plataforma Banxico Educa, señala que un plan de ahorro ayuda a alcanzar metas financieras definidas. "Es muy importante que los niños y niñas aprendan a administrar el dinero que reciben", destaca la institución. Iniciar este hábito desde pequeños sienta las bases de una buena educación financiera.

Pasos para crear un plan de ahorro infantil

Definir juntos una meta de ahorro específica, relacionada a algo que deseen o necesiten. Comparar precios, buscar promociones y encontrar la opción más conveniente. Establecer el periodo de tiempo que tomará alcanzar la meta. Determinar la cantidad de dinero que deben apartar cada semana, quincena o mes.

Durante este proceso, es posible identificar los llamados "gastos hormiga", es decir, pequeños desembolsos frecuentes que, al acumularse, representan una suma considerable. Para los niños, estos gastos suelen ser antojos como dulces, refrescos o juguetes. Realicen juntos la suma mensual de estos gastos y muéstrenles cuánto dinero podrían ahorrar si los reducen.

Como apoyo, el Banco de México pone a disposición plantillas y recursos educativos a través de Banxico Educa, útiles para construir un plan de ahorro a la medida de cada familia.

Este es un ejemplo:

Plan de ahorro para niños Precio del objeto Ponlo aquí Para alcanzar tu meta en un año, divide entre 12 Pon aquí el resultado Para alcanzar tu meta en dos años, divide entre 24 Pon aquí el resultado Otra forma de ahorrar ¿Cuánto puedes ahorrar a la semana? Ponlo aquí Divide el precio del objeto entre la cantidad que puedes ahorrar entre semana: Número de semanas que tardarás en alcanzar tu meta.

El Banco de México recuerda que no importa que vayan despacio, lo importante es que no se rindan y no se gaste en otras cosas.

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