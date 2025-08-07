Feria de Afores 2025 rompe récord: más de 190,000 trámites y asesorías en cinco días

Durante cinco días consecutivos, 190,694 capitalinos asistieron a la Feria de Afores 2025 y tuvieron acceso gratuito a trámites, asesorías y pláticas sobre educación financiera y ahorro para el retiro, en el evento organizado por la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (Consar).

Según datos oficiales, esta edición fue la más grande desde que comenzó a celebrarse anualmente, tanto en duración como en número de asistentes. De acuerdo con Tania Fosado, directora de Educación Previsional de la Consar, se registraron 190,694 interacciones directas, superando ampliamente la meta de 120,000 y casi duplicando las 106,778 registradas en 2024.

Trámites más solicitados en la Feria de Afores 2025

Los servicios más demandados por los asistentes fueron la localización de cuenta Afore, corrección de datos personales, expedición de estados de cuenta, consulta de semanas cotizadas, elaboración de expediente de identificación y validación del RFC.

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) fue la institución que más atenciones brindó, con 106,100 trámites realizados en su módulo. En el caso de las administradoras de fondos para el retiro, se reportaron 29,023 atenciones, siendo Afore PENSIONISSSTE la que tuvo mayor actividad, con 6,355 interacciones, seguida de Profuturo (5,655) y Afore Azteca (3,556).

Otras dependencias de gobierno, como el Servicio de Administración Tributaria (SAT), el Registro Nacional de Población (Renapo), el ISSSTE, Infonavit y Fovissste, brindaron en conjunto 16,624 atenciones directas a los asistentes.

Además de los servicios presenciales, se realizaron 27 conferencias sobre educación financiera y ahorro para el retiro. La Consar invitó a la ciudadanía a ver estas charlas a través de su canal oficial en YouTube, en caso de no haber podido asistir al evento.