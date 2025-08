Arranca Feria de Afores 2025; habrá nueva regulación sobre lavado de dinero en el SAR: SHCP

Este viernes fue inaugurada la Feria de las Afores en el Zócalo de la Ciudad de México 2025, que estará abierta al público de manera gratuita del 1 al 5 de agosto en un horario de 9 de la mañana a 6 de la tarde.

Héctor Santana Suárez, titular de la unidad de Seguros, Pensiones y Seguridad Social de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, resaltó durante la ceremonia de inauguración que a finales de agosto estarán concluidas nuevas regulaciones en materia de lavado de dinero para el Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR).

Detalló que estas regulaciones estarán fortalecidas y reconocerán las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera (Gafi), que es el organismo que establece estándares internacionales para combatir el lavado de dinero.

Agregó que estas nuevas regulaciones fueron realizadas junto con la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (Consar) y la Asociación Mexicana de Afores (Amafore).

Julio César Cervantes, presidente de la Consar, destacó por su parte que México cuenta con un “sólido” SAR que tiene cerca de 2 billones de pesos invertidos en empresas nacionales, generando empleos y crecimiento económico.

Además, alertó a las personas para que tengan cuidado y no sean víctimas de coyotes o falsos gestores de las Administradoras de Fondos para el Retiro (Afores) que, de manera fraudulenta, ofrecen trámites como los retiros por desempleo a cambio de comisiones que están fuera de la ley.

En su lugar, llamó a las personas a realizar cualquier trámite sobre su cuenta de ahorro para el retiro a través de canales oficiales, ya sea de las mismas Afores o bien de dependencias gubernamentales. Dichos trámites pueden ser realizados en los distintos stands que habrá en la Feria de las Afores.

Mientras que Guillermo Zamarripa, presidente de la Asociación Mexicana de Afores (Amafore), reconoció que las Administradoras tienen el reto de tener una mayor cercanía con los cuentahabientes y brindarles información suficiente para que puedan tomar mejores decisiones con su cuenta de ahorro para el retiro.

Recordó que apenas el 8% de las personas que tienen cuenta de ahorro para el retiro realizan ahorro voluntario en su Afore, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Inclusión Financiera (ENIF).

“Del 92% que no hace ahorro voluntario, poco más del 40% no ahorra porque no le alcanza. Esa es una realidad, el ahorro voluntario no es para todos”, declaró Zamarripa.

En la Feria de las Afores habrá módulos de atención de las 10 Afores y distintas instituciones (como IMSS, ISSSTE, Infonavit, Consar) que ayudarán a las personas a resolver sus dudas, actualizar sus datos, consultar su saldo o hasta cambiarse de Afore si así lo necesitan.

Asimismo, habrá una serie de pláticas de especialistas, autoridades y otros actores relevantes del Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR) relativas a las Afores, el retiro, las pensiones y el Sistema en general.

Se recomienda que a los asistentes a la Feria que para poder realizar los trámites disponibles, lleven una identificación oficial, CURP, número de seguridad social, comprobante de domicilio y estado de cuenta.