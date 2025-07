Tu dinero seguro: con el Sipres la Condusef te ayuda a elegir instituciones confiables

Luego del inicio de investigaciones y las medidas impuestas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) hacia Cibanco, Intercam y la casa de bolsa Vector, muchos de sus clientes han tenido que buscar nuevas entidades financieras para guardar ahorros, acceder a créditos, operar con divisas o invertir, para eso sirve el Sistema de Registro de Prestadores de Servicios Financieros (Sipres).

Pero no es sólo por esta coyuntura. Hoy existe una creciente publicidad de productos financieros en redes sociales, espectaculares e incluso mediante códigos QR en el transporte público, por eso, es clave que los consumidores verifiquen a quién le confían su dinero.

Para ello, la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) pone a disposición de los usuarios el Sistema de Registro de Prestadores de Servicios Financieros.

Según la Condusef, el Sipres permite al público consultar datos corporativos de las instituciones reguladas, lo cual facilita tomar decisiones informadas antes de contratar cualquier servicio financiero.

¿Qué información ofrece el Sipres?

Al buscar el nombre de la entidad financiera, los usuarios pueden consultar su domicilio, medios de contacto, estatus administrativo, conformación del capital y órganos de gobierno. También se indica el sector al que pertenece y los productos que está autorizada a ofrecer.

Esta herramienta ayuda a determinar si una institución puede otorgar créditos, captar ahorro o recibir inversiones, así como a detectar posibles fraudes o entidades no reguladas.

Además, conocer el sector permite anticipar los montos cubiertos por los fondos de protección al ahorro. Por ejemplo, “los ahorradores tienen una cobertura de hasta 3.2 millones de pesos en el sector bancario (equivalente a 400,000 UDIs), mientras que en entidades como las Sofipos la cobertura ronda los 210,000 pesos”, explicó Óscar Rosado, presidente de la Condusef.

La Condusef advierte que si una institución no aparece en el Sipres, podría tratarse de un fraude o estar fuera de la normatividad vigente. Por eso, recomienda no contratar productos con entidades que no estén registradas.

Así se pueden evitar fraudes como créditos de muy bajo costo o las llamadas “inversiones milagro”. “Tengan cuidado con su patrimonio, su dinero y con los distintos actores del sistema financiero”, advirtió Rosado.

Paso a paso para usar el Sipres

Para utilizar esta herramienta de Condusef sólo tienes que entrar a su página:

Te aparecerá la siguiente pantalla, puedes buscar a tu institución por nombre, funcionarios y conocer las que están en trámite de inscripción:

Expertos sugieren consultar siempre el Sipres antes de contratar productos financieros, verificar el sector de la institución y revisar sus datos de contacto y estatus administrativo.