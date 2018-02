De acuerdo con información del Banco de México (Banxico), en el 2017 el número de billetes en circulación ascendió a 5,244 millones de piezas. Por otro lado, explicó que se captaron 335,591 billetes falsos, lo cual equivale a un monto de 112 millones de pesos. Lo anterior indica que muchos mexicanos estamos expuestos a que se nos entregue una pieza falsa.

Por lo anterior, la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) explica cuáles son las características de estos billetes para su identificación, cómo proceder ante la recepción de alguno, cuáles son sus derechos y obligaciones.

Mario Di Costanzo, presidente de la Condusef, especificó que de recibir un billete falso es importante que no lo reintegre a la circulación, ya que constituye un delito que se castiga con multa y hasta 12 años de prisión; ante ello, es recomendable llevar la pieza falsa a una sucursal bancaria, a fin de que se envíe al Banco de México para su análisis.

“Las personas tampoco deben destruirlos o guardarlos, lo que tienen que hacer es llevarlo a un banco y los cajeros emitirán un recibo, la pieza será enviada al Banco de México. En algunas ocasiones, también podrán entregarlo directamente al Banxico. Solamente las instituciones bancarias pueden retener el billete”, confirmó

Explicó que las entidades financieras lo que deberán entregarle es un formato llamado Recibo de Retención de Monedas Metálicas y/o Billetes Presuntamente Falsos, éste deberá contar con los datos del banco, sus datos personales, la información de la pieza retenida, un número de recibo y la firma del cajero y de usted.

La institución tiene un plazo de 20 días hábiles bancarios para entregar la pieza al Banco de México para su análisis y, posteriormente, el Banxico publicará el resultado en un máximo de 10 días hábiles bancarios.

El dictamen será publicado en la página: www.banxico.org.mx/dictamen, en este portal tendrá que contar con el número de recibo y el nombre de la institución que retuvo la pieza posiblemente falsa. También puede acudir a la sucursal donde se le detuvo el billete y preguntar por el resultado.

Si la pieza es auténtica, la entidad financiera deberá rembolsar su dinero; sin embargo, si el resultado es lo contrario, no podrá recuperar el importe de la pieza debido a que sólo se trata de un pedazo de papel sin valor.

Por su parte, el Banxico indicó que, por denominación, los billetes de 500 pesos registran el mayor número de piezas falsas captadas: 159,286; sigue el billete de 200 pesos con 100,181 piezas; el de 100 pesos con 65,743; el de 50 pesos con 8,272; el de 1,000 pesos con 5,623 y finalmente el de 20 pesos con 294 piezas captadas.

¿Y SI ME LO DIO UN BANCO?

El presidente de la Condusef refirió que existen dos casos en los cuales las personas pueden recibir un billete falso, el primero y más común es a través de un comercio, amigo, familiar o conocido.

“Este es un asunto entre particulares, pero existe el derecho de reclamar a quien le entregó el billete falso. Puede llevar el dictamen del Banco de México y de comprobar que efectivamente se lo dieron ahí podrá solicitar que le rembolsen el dinero”, explicó.

Por otro lado, señaló que el otro caso que se puede dar es con las instituciones financieras. Si en el cajero automático o en ventanilla se le entregó un billete falso, deberá proceder de la siguiente manera:

Tendrá que presentar una reclamación ante la entidad financiera a la que pertenezca el cajero automático o ventanilla bancaria. Para realizar lo anterior tiene cinco días hábiles bancarios posteriores a la fecha que recibió la pieza.

El usuario deberá entregar la pieza a la institución. De ya no contar con ella porque otro banco la retuvo, tendrá que entregar el Recibo de Retención, que le proporciona la institución al momento de entregarla.

Asimismo, deberá elaborar un pequeño relato de puño y letra donde se especifique detalladamente cómo obtuvo la pieza, deberá incluir la sucursal, la fecha y hora. La Condusef recomienda que al momento de presentar la reclamación, también entregue el comprobante de la transacción, por ejemplo, recibo del cajero automático.

“Cuando hacen las entregas de dinero en efectivo a los bancos, existe una relación de los números de billete, la entidad sabe qué número de billete le entregaron; es decir, si yo saco dinero de la ventanilla de un banco, como es mucho no lo cuento, lo hago en casa y me doy cuenta que venía un billete falso; tengo cinco días para ir a la sucursal y decir ‘oye, del dinero que saqué, me diste un billete falso’; el banco lo recibe, lo analiza y lo busca en la relación de los billetes que ha recibido (...) existen medidas para que no cualquiera pueda querer engañar al banco”, explicó el presidente de la comisión.

Si se resuelve la reclamación a favor del usuario, se le deberá entregar el importe de la pieza reclamada. En caso contrario, se le deberán informar por escrito las razones de la negativa. Recuerde que si no está satisfecho con la respuesta, puede acudir a la Condusef a presentar su reclamación.