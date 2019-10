El robo de identidad es uno de los delitos que cada día aumenta exponencialmente. Datos del Banco de México muestran que nuestro país ocupa el octavo lugar a nivel mundial por este delito, debido a diferentes factores como la pérdida o robo de documentos oficiales o carteras, o porque la información se tomó directamente de la tarjeta de crédito o débito del cliente.

Por ello, es importante cuidar nuestros datos personales y financieros no sólo a través de documentos, plásticos o dispositivos móviles, también puede blindar su historial crediticio para evitar el robo de información y hagan mal uso de ella.

Las Sociedades de Información Crediticia ofrecen diferentes herramientas complementarias al servicio del score crediticio, las cuales resguardan nuestros datos a través de diferentes acciones como bloquear la consulta a nuestro reporte o enviar alertas en caso de detectar un posible fraude.

La empresa Buró de Crédito cuenta con el servicio Bloqueo, el cual le ayudará a proteger su información si sospecha o fue víctima de robo de identidad, si se encuentra en un proceso legal o simplemente desea que no consulten su información.

Bloqueo tiene un costo de 58 pesos y permite restringir durante tres meses su historial para evitar que otorgantes de crédito o incluso hackers tengan acceso a sus datos.

“Cuando el cliente solicita el servicio de Bloqueo es negar el acceso al reporte de crédito a las entidades financieras. Ellos no podrán consultar el historial crediticio del cliente, aun cuando éste vaya a una sucursal bancaria y solicite un crédito. Este servicio es útil para aquellas personas que, por desgracia, fueron víctimas de este delito”, explicó Wolfgang Erhardt, vocero de Buró de Crédito.

Detalló que si durante el tiempo del bloqueo, el cliente desea desbloquear el servicio, solamente deberá solicitarlo llamando por teléfono con su usuario y contraseña para hacerlo; además de que podrá hacerlo tantas veces como así lo decida.

Monitoreo constante

La empresa Círculo de Crédito ofrece el producto Avísame Más, el cual monitorea y notifica de manera inmediata cualquier cambio en su reporte crediticio.

Como parte de la protección que ofrece no solamente resguarda datos personales o bancarios, también cuentas y contraseñas de sitios de compras como eBay y de sitio de pagos PayPal.

En su página de Internet, la empresa precisa que como parte de este monitoreo, se informa al cliente cuando se detectan nuevos domicilios, empleos, créditos o servicios registrados a su nombre; cuando alguien consulta su historial crediticio o si su deuda se envió a una administradora de cartera para cobrarle.

Para hacer la protección mucho más completa, dentro de este producto se encuentra incluido un monitoreo mucho más preciso denominado Protege ID, el cual detecta y avisa de manera inmediata si su información se encuentra expuesta o ha sido hackeada a través de sitios de compras online, juegos en línea, redes sociales o de miles de bases de datos que se encuentran en la red.

“No sólo en Internet su información está en riesgo, si perdió o le robaron su credencial de elector, pasaporte, cédula profesional o algún otro documento como estados de cuenta, sus datos personales podrían ser mal utilizados, incluso si dejó sus credenciales en algún área de recepción para tener acceso a determinado sitio”, expone.

Para hacer lo anterior, cuenta con una herramienta de búsqueda a nivel nacional e internacional, la cual revisa y comprueba cientos de sitios web y millones de puntos para detectar si la información personal del cliente está en riesgo, para que en caso de detectar cualquier irregularidad, se le avise de inmediato y proceda al resguardo de su información.

Estos servicios tienen un costo mensual de 40 pesos, o bien, puede hacer un pago anual de 280 pesos.

Círculo de Crédito indica que al contratar estos servicios, el cliente cuenta de manera adicional con un servicio de asistencia telefónica para ayudarle a proteger su identidad, y restaurarla en caso de haber sido víctima, en caso de que extravíe identificaciones o documentos oficiales y financieros.

Evite problemas

Desde deudas que no contrajo hasta problemas legales no sólo con instituciones financieras, son algunas de las consecuencias que el usuario podría tener por no estar al pendiente de un posible mal uso de sus datos personales, advirtió Simón Díaz, director de la plataforma contable El20.mx.

Recordó que el cuidado de los datos personales también debe contemplar su información fiscal.