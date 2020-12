Gracias a la digitalización, las empresas de tecnología financiera, también conocidas como fintech, abundan y se presentan como una opción para que los clientes se acerquen a solicitar un préstamo.

Estos créditos son una alternativa en el mercado financiero, y al igual que cualquier otro préstamo de una institución tradicional, también implica asumir responsabilidades, que de no cumplirlas, provocarán serios problemas así como repercusiones en el historial crediticio.

Gerardo Obregón, director general de la fintech Prestadero, reconoció que muchos usuarios tienen la creencia que este tipo de entidades no son serias y desestiman las consecuencias que puede llegar a tener el no pagar con este tipo de plataformas o hacerlo a destiempo.

“Así como cualquier financiera o cualquier banco, los créditos online se reportan en el historial crediticio, de tal manera que si se paga a tiempo, ayuda a generar una buena calificación y si no se paga, esas notas negativas perjudicarán a cada usuario en el futuro”, aseveró.

Al tratarse de un préstamo, las fintech están obligadas a reportar esta información y el registro de cada uno de sus usuarios ante las Sociedades de Información Crediticia (SIC).

En palabras del director de Prestadero, esta poca importancia y falta de seriedad para pagar un préstamo se debe a una mala educación financiera; al tiempo que afirmó que no todos los contratantes están conscientes del grado de responsabilidad que implica el pago de una deuda y cómo es que perjudica no liquidarla.

“El crédito online no tiene consecuencias distintas a otro tipo de préstamos de las entidades tradicionales y mucha gente cree que después de cierto tiempo, aunque no se pague el crédito, desaparece del historial crediticio. Es una falta de educación financiera, no creo que nada más se remita al crédito online, también aplica para el tradicional”, advirtió.

Así aparece en su historial crediticio

Cualquier tipo de crédito, sea fintech o de entidades tradicionales se verá reflejado en el historial crediticio en el mismo reporte pero en casillas diferentes, explicó Wolfgang Erdhardt, vocero de Buró de Crédito.

La información de un crédito en este tipo de plataformas se reporta de la misma manera que lo hacen los bancos o cualquier otro establecimiento que otorgue créditos. Aparecerá el nombre de la institución, el monto del préstamo, su apertura y el histórico de pagos.

Se ponen las mismas marcas y claves como ocurre en cualquier otro préstamo otorgado a través de instituciones financieras referente a si el crédito está al corriente o presenta un atraso.

Sin embargo, por tratarse de otorgantes de crédito diferentes, en el caso de las fintech aparecerán en el recuadro de Créditos No Bancarios, pero sí aparecerá el nombre de la plataforma que lo otorgó.

“Los créditos fintech aparecen como Créditos No Bancarios, aparecerá el nombre de la plataforma que otorgó el crédito, el número de folio, el tipo de producto, la fecha y monto del último pago, el saldo actual. Funciona exactamente igual el crédito fintech que cualquier otra línea de crédito que el cliente llegue a obtener”, afirmó.

Para el vocero de Buró de Crédito, cada préstamo que aparece en el historial crediticio es importante ya que los otorgantes de crédito pueden analizar en el perfil de cada usuario qué tipo de préstamos sabe manejar. “No importa si el crédito es pequeño o grande, toda la información tiene relevancia”, insistió.

Una puerta a mayores créditos

En este sentido, el vocero de Buró de Crédito recalcó que tener un buen registro de pagos con una fintech puede ser una buena oportunidad para posteriormente acceder a créditos mayores, si es que la persona no cuenta con un historial crediticio.

“Cuando ya se tiene un antecedente con un crédito, y ese previo es positivo porque hubo un buen cumplimiento en los pagos, eso va a generar confianza a las demás instituciones para prestar montos más grandes a un mayor plazo porque ya probó que sabe manejar sus ingresos”, afirmó.

Mientras que el director de Prestadero apuntó que no sólo se trata de que un cliente liquide un crédito o no, sino que la información respecto a su comportamiento de pago es su carta de presentación al solicitar un préstamo.

