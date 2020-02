La mayoría de las parejas en México tiene problemas financieros en su relación derivados principalmente de la falta de ahorro entre ambos, reveló la fintech Yotepresto.com.

De acuerdo con una encuesta realizada por esta empresa, 61.5% de los encuestados afirmó tener problemas relacionados con el dinero, de este porcentaje, 24.5% aseguró que esto se debe a que no ahorran de manera conjunta.

Según los resultados, otra de las dificultades que más enfrentan las parejas es tener deudas muy altas, debido a que 10.3% afirmó que gasta más de lo que gana y 9.5% consideró que sus ingresos en pareja son bajos para hacer frente a los gastos.

Cuestionados sobre sus deudas, la mayoría de los entrevistados sí le cuenta a sus parejas sobre sus adeudos, debido a que 82.9% contestó que le comenta a su cónyuge sobre sus problemas financieros, mientras que 9.8% dijo que no le comparte nada sobre su situación económica.

Cuando se les preguntó sobre la falta de ahorro entre ambos, 65.6% de los encuestados respondió que no comparte una cuenta con su pareja, 25% dijo que no se lo ha planteado a su pareja, 15% mencionó que no lo hace porque su cónyuge no quiere, mientras que 11% aseguró que “el dinero complica su relación” y 7.4% no quiere que su pareja sepa cuánto puede ahorrar.

Luis Rubén Chávez, director general de Prestadero, aseguró que ahorrar en pareja se complica, debido a que el tema del ahorro, visto de manera personal, se percibe como un tabú por una falta de cultura y disciplina financiera.

“El tema del ahorro ya de por sí es difícil cuando se intenta realizar en lo personal, en pareja se vuelve doblemente complicado, porque ahora son dos personas las que deben entrar en la dinámica, así que no es raro que éste sea el principal problema financiero en una relación”, alertó.

Sin embargó, matizó que si entre ambos se lo proponen, lo pueden lograr a través de establecer metas financieras claras con objetivos específicos para dejar de ver este tema como algo complicado, pero en el que se requiere compromiso, voluntad y disciplina.

“Lo principal que deben hacer las parejas es fijarse una meta en común, como puede ser crear un fondo para emergencias. Una vez hecho esto, deben hablar sobre cuánto puede aportar al ahorro cada uno al mes, ya que seguramente no ganan lo mismo y el monto debe ser proporcional a sus ingresos. Después de eso, abrir una cuenta de ahorros compartida es una buena idea, ya que así ambos podrán acceder a ese dinero cuando lo necesiten”, aseguró.

Pocas parejas ahorran

De acuerdo con el estudio, sólo 34.4% afirmó que sí ahorra y que cuenta con un producto financiero compartido para hacerlo.

De esta cifra, 59% detalló que lo hace en conjunto porque así ahorran más rápido, mientras que 41% dijo que lo prefiere de esta forma porque ambos pueden disponer de su dinero en caso de una emergencia.

[email protected]