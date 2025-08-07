Ventas de negocios en el Centro Histórico de Puebla se recuperarían 30%, tras retiro de ambulantes: Franquicias

Puebla, Pue. La prohibición de comerciantes ambulantes en el Centro Histórico de Puebla, quienes no están desde hace tres semanas, traerá como beneficio para los negocios de la zona que las ventas puedan aumentar 30%, destacó la Red Mexicana de Franquicias.

Roberto Esquivel Ruiseco, vicepresidente de la organización, comentó que es un acierto el retiro de los puestos en las calles, porque estos generaban que bajara la afluencia de clientes desde hace cinco años.

Indicó que ahora con las vacaciones de verano y el regreso a clases, negocios de todo tipo aspiran a un repunte considerable de ventas y que se mantenga por el resto del año, siempre y cuando la autoridad impida que regrese el comercio informal.

Puntualizó que no debe darse paso a la negociación, cuando se trata de una competencia desleal que invadió la zona bajo el amparo de autoridades pasadas.

Recordó que durante la pandemia de Covid-19 se perdió el 70% de las ventas por el cierre de negocios y luego reabrieron con problemas para recuperarse económicamente, pero no ayuda que haya puestos informales afuera de los locales, a los cuales no hacían algo la autoridad para retirarlos.

“La presente administración municipal nos hizo caso y eso da confianza al sector y comercios en general de la zona, quienes tenían pérdidas monetarias y trae consecuencias al personal”, ahondó.

Indicó que, de 1,800 franquicias, el 50% se encuentran en la zona del Centro Histórico, las cuales se vieron afectadas por la invasión de vendedores ambulantes.

“Las franquicias requieren de créditos para aumentar sus ventas, así como generar empleos, por ello las autoridades deben abrir más convocatorias para que se inscriban”, expuso.

Esquivel Ruiseco admitió que están al 70% de personal en promedio, porque es lo que necesitan en este momento para la operación y será hasta el 2026 cuando se pueda tener plantilla completa.

Bajo este contexto, destacó que será importante que no regresen los vendedores ambulantes, a quienes se les debe buscar espacios en la periferia de la Angelópolis, para que hagan su actividad sin afectar a los negocios establecidos.