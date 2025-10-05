Ubican a Aeropuerto de Tulum entre los 25 mejores del mundo

Cancún, QRoo.- El Aeropuerto Internacional de Tulum “Felipe Carrillo Puerto” ha sido distinguido con el premio International Top 25 Airports 2025, que lo reconoce oficialmente como uno de los 25 mejores aeropuertos del planeta.

La distinción fue otorgada por la organización International Top 25, que

desde 2014 se dedica a destacar a las mejores empresas del mundo en diversos sectores como la hotelería, la gastronomía, el bienestar y la aviación.

Bernardo Cueto, secretario de Turismo, consideró que este premio es producto del buen trabajo que se ha realizado en esa terminal, además de que en 2026 se tienen grandes expectativas de nuevos vuelos ante la coyuntura del Mundial de futbol.

“Estamos trabajando con las aerolíneas. De hecho, estamos en diversas reuniones, planteando lo que serán las rutas para el próximo año. Hay que recordar que las compañías han sufrido en estos últimos dos años derivado de una crisis correspondiente a la revisión de sus aviones, que no les ha permitido ya no solo crecer su flotilla, sino mantener la flotilla con la que volaban, y eso, por supuesto, ha afectado; pero estamos seguros que Quintana Roo está en sus planes cuando esto se normalice.

Respecto del premio, la propia empresa del Estado mexicano, Grupo Aeroportuario, Ferroviario, de Servicios Auxiliares y Conexos Olmeca-Maya-Mexica, dio a conocer que fueron seleccionados no solo por su desempeño operativo, sino también por la mejora continua y la experiencia del pasajero.

Al respecto, Cueto Riestra recordó que el Aeropuerto que en su primer año duplicó las expectativas y se ha convertido en una terminal que ha generado una mayor afluencia de visitantes a Quintana Roo.

“Es un aeropuerto que aparte tiene unos servicios maravillosos, que está sumamente bien construido con los servicios bien establecidos y que las aerolíneas, para posicionarlo en tan solo un año como el octavo aeropuerto más importante del país en recepción de pasajeros internacionales, así que no me sorprende que se le reconozca”.

Según cifras de la Agencia Federal de Aviación Civil, mientras entre enero y junio de 2024 la terminal movilizó 212,200 pasajeros; para el mismo periodo de 2025 registra un total de 417,600 viajeros, es decir, 205,500 más entre un año y otro.

La tasa de crecimiento es del 96.8% y coloca al cuarto aeropuerto de Quintana Roo entre los 10 con mayor volumen de tráfico internacional de todo el país.

Este volumen de pasajeros representa prácticamente la totalidad del tráfico internacional que moviliza Gafsacomm.