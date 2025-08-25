Aterriza el primer Embraer de Mexicana de Aviación en Tulum

Cancún, QROo.- Este lunes aterrizó en el Aeropuerto Internacional Felipe Carrillo Puerto de Tulum el primer vuelo comercial de la aeronave Embraer E195-E2, propiedad de Mexicana de Aviación.

La aeronave partió a las 10 horas del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) y aterrizó en Tulum minutos después de las 13 horas con el tradicional chorro de para darle la bienvenida en la pista de aterrizaje y el corte de listón en la sala de llegada de la terminal caribeña.

El costo de los boletos para este vuelo alcanza precio de 3,529 pesos en vuelo redondo, volando entre el 30 de agosto y el 6 de septiembre de este año, incluyendo un equipaje documentado de hasta 10 kilogramos.

A bordo de este vuelo viajaron representantes del gobierno y la industria turística. El gobierno federal ha comenzado a ofrecer

“Con esta tarifa, Mexicana de Aviación se posiciona como una opción atractiva para los turistas que buscan una opción directa y cómoda hacia uno de los destinos más populares de la Riviera Maya. La llegada de Mexicana a Tulum no solo refuerza la conectividad de este polo turístico, sino que también representa una inversión en la infraestructura aérea del país”, destacó la aerolínea en un comunicado de prensa.

Entre los asistentes a este vuelo inaugural destacaron Carla Patricia Andrade Piedras, directora general de Turismo de Tulum; Pablo Casas, subsecretario de Turismo de Quintana Roo; el general Javier Diego Campillo, administrador del Aeropuerto de Tulum; así como directivos de Mexicana de Aviación, quienes cortaron el simbólico listón.

Desde su primer año, la terminal aérea de Tulum ha superado las expectativas, pues se proyectó que durante su primer año de vida alcanzaría a movilizar 700,000 pasajeros, pero al 21 de noviembre de 2024 ya había alcanzado más de 1 millón 074, 000 pasajeros y 8,500 operaciones aéreas.

En ese primer año incorporó vuelos de aerolíneas como Aeroméxico, Viva Aerobús y Mexicana de Aviación volando hacia el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), mientras que Viva Aerobús también vuela desde Tulum a Monterrey y Guadalajara.

Asimismo, actualmente el sitio oficial de la terminal aérea consigna que mantiene vuelos internacionales desde Miami y Dallas de American Airlines; Atlanta operado por Delta; Houston con American Airlines, así como a San José de Costa Rica con Volaris.