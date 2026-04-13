Trabajadores del Metro de CDMX alcanzan "acuerdos relevantes" tras diálogo, afirma Adrián Ruvalcava

El Director General del Sistema de Transporte (STC) Colectivo Metro de la Ciudad de México, Adrián Ruvalcava, dio a conocer la noche de este lunes que se han alcanzado "acuerdos relevantes" con el Sindicato Nacional del STC Metro (SNTSTC), que mantenía un paro de operaciones como protesta por el deterioro del este medio de transporte, así como la falta de inversión y mantenimiento.

El sindicato denunció este fin de semana que “la falta de inversión, planeación y compromiso de parte del Gobierno de la Ciudad de México, se traduce en un servicio cada vez más deteriorado”, con un total de 391 trenes, el 70%, que no han recibido el mantenimiento general, aun cuando cuentan con más 2 millones de kilómetros recorridos, siendo el límite para su mantenimiento de 750,000 kilómetros.

A través de un breve mensaje difundido en la red social X, el funcionario capitalino comentó que los acuerdos logrados tras varias horas de diálogo con los trabajadores se centran en fortalecer el mantenimiento del sistema, redoblar esfuerzos de manera conjunta para brindar un mejor servicio y generar condiciones laborales que reconozcan el gran esfuerzo que realizan diariamente las y los trabajadores.

"La seguridad de las y los usuarios seguirá siendo nuestra máxima prioridad. A partir de mañana, el servicio operará con total normalidad", dijo Ruvalcava.

De acuerdo con el sindicato, las constantes fallas, retrasos y condiciones deficientes evidencian el completo abandono de este medio de transporte, lo cual pone en riesgo la seguridad de los usuarios y trabajadores.

Estos reclamos surgen a pocos meses de que millones de visitantes internacionales acudan a la capital del país con motivo del Mundial de futbol 2026.

Ante las previsiones del aumento de demanda de servicios de transporte público durante la temporada de la Copa del Mundo, las autoridades capitalinas han realizado contrarreloj diversas obras de mantenimiento en las principales calles y avenidas que conducen al Estadio Azteca y la zona centro de la CDMX, así como en el STC Metro.