Metro CDMX requiere 6,000 millones de pesos adicionales para mantenimiento y refacciones: SNTSTC

La tarde de este lunes se establecerá una mesa de diálogo entre el Gobierno de la Ciudad de México y la dirigencia del Sindicato Nacional de Trabajadores del Sistema de Transporte Colectivo (SNTSTC), mientras que los trabajadores mantienen un paro escalonado que consiste en la negativa a laborar tiempo extra, como forma de protesta ante las condiciones críticas en que opera la red.

El sindicato denuncia que “la falta de inversión, planeación y compromiso de parte del Gobierno de la Ciudad de México, se traduce en un servicio cada vez más deteriorado”, con un total de 391 trenes, el 70%, que no han recibido el mantenimiento general, aún cuando cuentan con con más 2 millones de kilómetros recorridos, siendo el límite para su mantenimiento de 750,000 kilómetros.

El 30% de los trenes que sí reciben mantenimiento ha sido de forma parcial; 84 trenes se encuentran detenidos en talleres por falta de refacciones. Del total sólo 68 trenes están en buenas condiciones, los cuales circulan en las Líneas 1 y 12.

“Los equipos de Instalaciones Fijas, con más de 50 años en operación, son obsoletos y no se les brinda el mantenimiento adecuado por falta de presupuesto”, mientras que las vías por donde circulan los trenes se encuentran en “pésimas condiciones por la falta de un mantenimiento adecuado”.

Prioridad a obras mundialistas

Lo que pide el SNTSTC “son 6,000 millones de pesos etiquetados para mantenimiento y refacciones”, señaló a El Economista.

El presupuesto para el Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro para este 2026 es de 25,000 millones de pesos. “Las autoridades dicen que es una inversión histórica, pero en esa inversión se contemplan los trabajos de modernización de la Línea 1, Línea A ,Línea 3, Línea 2, pero solo una mínima parte para mantenimiento”.

A inicios de este año la estación Auditorio de la Línea 7 del Metro fue cerrada por trabajos de remodelación; a esto se suman 18 estaciones más: de la Línea 2, de la estación Revolución a Tasqueña, que conecta con el estadio Azteca; Garibaldi (Línea 8) y Universidad (Línea 3).

Además de la renovación de las estaciones se contempla cambio del cableado eléctrico, sustitución de durmientes y la nivelación del riel, en la Línea 2 se incrementará la flotilla de 28 a 32 unidades, explicó el pasado miércoles, Adrián Ruvalcaba, director del STC; para estas obras el Gobierno Federal otorgó 1,500 millones de pesos.

“Las adecuaciones de la Línea 2 para el Mundial de Fútbol, son cosméticas y no sirven funcionalmente, incluso afectan la operación de los trenes”, expresó la organización sindical.

El pasado 30 de marzo el SNTSTC emitió un comunicado donde denunció que en la estación Universidad de la Línea 3 se realizan intervenciones por ”empresas constructoras cuya procedencia, acreditación legal y situación contractual son desconocidas para las áreas operativas”, las cuales ingresaron a las instalaciones sin presentar documentación formal ni establecer coordinación con el personal del STC.

El sindicato advierte que la colocación de tapiales dejó únicamente una escalera habilitada para la salida de usuarios, “incrementando la posibilidad de aglomeraciones y accidentes” ante lo cual pidieron a la Jefa de Gobierno, Clara Brugada, transparentara lo relacionado con dichas obras y empresas involucradas.

Los trabajadores del Metro exigen mantenimiento integral y permanente a trenes, vías e instalaciones fijas; atención inmediata a las fallas estructurales y operativas de la Red del Metro; y que el uso de recursos destinados al Metro se ejerza para lo que está destinado.

Asimismo rechazan la ejecución de trabajos innecesarios de embellecimiento superficial de estaciones; la reducción de carriles en la calzada de Tlalpan; y la calzada elevada que se construye paralela a la Línea 2, “por comprometer la seguridad de las instalaciones del Metro”, informaron.

Afectaciones

De acuerdo con el último corte informativo proporcionado por el sindicato, durante la jornada de este lunes 13 de abril no salieron a circular 76 trenes y se dejaron de realizar aproximadamente 800 vueltas en el conjunto de la red. Las líneas más afectadas por esta reducción del servicio fueron la Línea 1, Línea 2, Línea 3 y Línea B.

El pasado viernes la protesta por la negativa a laborar tiempo extra dejó un saldo de 759 vueltas perdidas en el total de las 12 líneas. Del total, 557 vueltas se dejaron de realizar por falta de personal y 202 por falta de material rodante disponible para ser operado.