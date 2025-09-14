Tequila, símbolo de identidad mexicana: CRT

Guadalajara, Jal. En el marco de las celebraciones por el aniversario 215 de la Independencia de México, el tequila, destaca como un emblema de identidad, cultura y tradición mexicana, sostuvo la responsable de Aseguramiento de Producto Terminado del Consejo Regulador del Tequila (CRT), María Bertha Becerra.

"Hoy el Tequila es un producto que se comercializa en más de 120 países y por su puesto que está sujeto a un cumplimiento muy minucioso, un cumplimiento normativo, una certificación, inspección, y un análisis de todo el Tequila que se produce y se comercializa y esta actividad la lleva a cabo el Consejo Regulador del Tequila”, destacó.

De acuerdo con Bertha Becerra, actualmente hay registradas 3,211 marcas de tequila vinculadas a 213 productores autorizados, lo que refleja su versatilidad para acompañar a la gastronomía mexicana.

Subrayó que de la agroindustria tequilera dependen más de 100,000 familias mexicanas que intervienen en cada etapa, desde los campos de agave azul, las destilerías, las envasadoras y los centros de distribución.

La vocera del CRT indicó que un aspecto que distingue al tequila es su trazabilidad, así como el cumplimiento normativo al que está sujeto por lo que desde 1994, el Consejo Regulador del Tequila inspecciona cada etapa de su producción conforme a la Norma Oficial Mexicana NOM-006-SCFI-2012, convirtiéndolo en una de las bebidas alcohólicas más reguladas a nivel mundial.

"Todo esto permite garantizar que cada botella de tequila que llega a la mesa de los consumidores sea sinónimo de calidad, autenticidad y orgullo mexicano", puntualizó.