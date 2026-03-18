Tequila Sauza invertirá 70 millones de dólares en Jalisco para modernización y sostenibilidad

Guadalajara, Jal. Durante la reciente gira de promoción que realizaron funcionarios de la Coordinación General Estratégica de Crecimiento y Desarrollo Económico de Jalisco por Japón y Corea, se concretó una inversión de 70 millones de dólares que realizará Tequila Sauza, perteneciente al grupo japonés Suntory.

Dicho capital se destinará a las áreas de tecnología, digitalización y sostenibilidad para la modernización de la destilería, su proceso de embotellado, así como la optimización para el uso del agua y el tratamiento responsable de residuos, informó la coordinación del gabinete económico a través de un comunicado.

Por su parte, el director general de Casa Sauza, Servando Calderón, destacó el potencial que representa el mercado asiático, particularmente el japonés, para la industria tequilera.

“Creo que hay buenas oportunidades aquí en Asia; Japón es el mercado número dos para el tequila (después de Estados Unidos), y es una buena entrada para todo el mercado asiático que lo vemos muy emprendedor y con muchas ganas: Tailandia, Vietnam; sí me impresionó el interés de todo ese intercambio comercial”, expresó.

“El nicho en Asia es exclusivo, pero se está ampliando y yo creo que estas son las oportunidades donde ves toda una comunidad de alimentos y bebidas y yo creo que estar presente es lo que va ganando ese reconocimiento. Yo creo que estar aquí en Foodex Japón es fundamental”, puntualizó.

Durante la gira de trabajo por Asia, Jalisco participó en Foodex Japón, la feria de alimentos y bebidas más importante de esa región y una de las más sobresalientes en a nivel mundial.

En total participaron ocho empresas jaliscienses de los sectores tequila, aguacate, berries y otros alimentos de valor agregado.

Con el Consejo Regulador del Tequila (CRT), la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader) de Jalisco formalizó un convenio para mejorar la planeación productiva mediante inteligencia de datos, lo que ayudarla a fortalecer la sostenibilidad del sector.

De acuerdo con autoridades estatales, Japón es un mercado estratégico para Jalisco toda vez que se pueden comercializar productos agroalimentarios de alta calidad con un valor hasta 23% superior que en Estados Unidos.