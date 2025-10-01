Tequila y Raicilla ponen a Jalisco en la cima de los destilados mundiales

Guadalajara, Jal. Jalisco se consolidó este 2025 como el principal referente nacional en la producción de bebidas espirituosas de calidad y alcanzó una importante proyección internacional, al recibir la edición 27 del Spirits Selection by Concours Mondial de Bruxelles (CMB).

La Secretaría de Turismo de Jalisco (Secturjal), informó que durante el certamen, un panel de 140 jueces provenientes de más de 40 países, evaluó a ciegas más de 2,500 muestras de destilados originarios de 70 naciones.

El anuncio oficial de las bebidas ganadoras que recién fue dado a conocer, posiciona a Jalisco como el estado mexicano con mayor número de medallas en el certamen: 30 Medallas de Oro (24 para Tequila y 6 para Raicilla), y 44 Medallas de Plata de las cuales, 35 corresponden a Tequila y nueve a Raicilla.

La categoría Tequila alcanzó su mejor desempeño en la historia del certamen al obtener 62 medallas. Entre los reconocimientos más destacados, Tequila José Cuervo recibió el Premio Tequila Revelation por su producto Maestro Dobel Blanco, distinguido como el Mejor Tequila de México y del mundo.

La primera Gran Medalla de Oro para una Raicilla fue otorgada al producto Orgullo del Rey Blanca. En la categoría Tequila, el estado se adjudica tres de las nueve Grandes Medallas de Oro entregadas a México.

Hasta antes del concurso y después de que 140 catadores profesionales de 42 países vivieran la experiencia de la elaboración de la Raicilla, cinco empresas productoras jaliscienses firmaron contratos para exportar la bebida con Denominación de Origen a 11 países: Rusia, Reino Unido, China, Francia, Brasil, Kazajistán, Japón, Italia, Bulgaria, Australia y España.

México lidera el medallero

De acuerdo con los resultados, México lidera el medallero con un total de 155 preseas, seguido por China con 97, Francia con 90 e Italia con 66.

"Estos resultados reflejan el posicionamiento de México como potencia internacional en la producción de destilados, con Jalisco como principal impulsor de esta excelencia", indicó Secturjal a través de un comunicado.