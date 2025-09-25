Tequileros proponen IEPS con base en grado de alcohol

La Cámara Nacional de la Industria Tequilera (CNIT) sigue promoviendo un nuevo esquema fiscal que busca un ‘piso parejo’, para que el IEPS se calcule con base en el contenido alcohólico de las bebidas, aplicando una cuota fija por grado de alcohol, sin considerar el precio del producto.

“Como industria tenemos años promoviendo un cambio de modelo fiscal para que todas las bebidas alcohólicas tengan su base gravable con base al contenido alcohólico. Este modelo ‘Ad Quantum’ se aplica en los países más desarrollados del mundo”, explicó la directora general de la CNIT, Ana Cristina Villapando.

La declaración se dio después de que se le preguntó por qué las bebidas alcohólicas, como el tequila, no fueron incluidas en los “impuestos saludables”.

La directora general de la CNIT puntualizó que los mercados de las bebidas azucaradas y alcohólicas son diferentes y no se pueden comparar, por lo mismo, tienen un tratamiento fiscal distinto.

Aclaró que el IEPS actualmente se calcula sobre el precio de la bebida, con tasas que dependen del grado alcohólico.

Para los productos con una graduación alcohólica de más de 20 grados, como es el caso del tequila, se aplica una tasa del 53% sobre el valor de las bebidas.

“Hoy, una botella que te cuesta 56 pesos en OXXO, que son destilados de agave o que tienen una baja calidad, paga el IEPS sobre ese precio y una de 1,000 pesos paga sobre esos 1,000 pesos, cuando los dos tienen el mismo contenido alcohólico”, anotó Ana Cristina Villalpando.