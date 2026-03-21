Tequila busca reactivar economía tras caída turística por violencia

Guadalajara, Jal. El municipio de Tequila enfrenta una situación económica compleja, tras los hechos violentos registrados en febrero pasado. La actividad turística, uno de los principales motores locales, sufrió una caída abrupta, lo que ha encendido las alertas entre empresarios y prestadores de servicios, quienes buscan reactivar la afluencia de visitantes.

De acuerdo con representantes del sector, la ocupación hotelera llegó a rondar el 15%, muy por debajo del promedio habitual cercano al 60% en esta temporada. Las cancelaciones impactaron de forma directa a hoteles, restaurantes, tours y comercios, en un municipio cuya economía depende en buena medida del turismo.

"Hoy más que nunca, el municipio de Tequila necesita reactivación económica que impulse a sus comercios y a las familias que dependen del turismo", expresó Jennifer García Melendez, directora general del Restaurante Bar Portales del Cielo.

La crisis se detonó tras una serie de eventos de alto impacto, entre ellos, la detención del alcalde Diego Rivera Navarro por presuntos vínculos con el crimen organizado, así como los narcobloqueos derivados de la violencia atribuida al Cártel Jalisco Nueva Generación. De acuerdo con empresarios locales, estos factores deterioraron la percepción de seguridad y frenaron la llegada de visitantes tanto nacionales como internacionales.

Llama a reactivación

Frente a este panorama, empresarios locales buscan aprovechar la próxima temporada vacacional de Semana Santa y Pascua para la recuperación económica de ese destino.

"El pueblo de Tequila es valioso por su gente, por sus tradiciones, sus atractivos turísticos como visitas a las destilerías, balnearios, tirolesas, ecoturismo y su volcán inactivo...Con la llegada de la temporada vacacional de Semana Santa, esta es una oportunidad clave para invitar a las personas a redescubrir Tequila, recorrer sus calles y consumir lo local.", subrayó García Melendez.

Sector estratégico

La relevancia económica del municipio trasciende lo local, ya que la industria tequilera mantiene una fuerte vocación exportadora, particularmente hacia Estados Unidos, lo que la convierte en un sector clave dentro del comercio exterior mexicano.

De acuerdo con Jennifer García, las bebidas derivadas del agave generan un valor superior a 54,000 millones de pesos en Jalisco, según datos del Instituto de Información Estadística y Geográfica (IIEG). Este ecosistema productivo que incluye cultivo, destilación, turismo y comercio, posiciona a Tequila como uno de los polos más relevantes del sector.

Turismo de experiencias

Ante la caída reciente, empresas del sector turístico lanzaron diversas estrategias para atraer visitantes, desde descuentos en recorridos hasta nuevas experiencias enfocadas en la cultura del agave, con el objetivo de incentivar el consumo local y reconstruir la confianza.

Jesica Padilla, responsable de Relaciones Públicas de Casa Sauza, explicó que se están impulsando paquetes turísticos especiales, incluyendo visitas a plantaciones, procesos de producción y experiencias gastronómicas.

"Nosotros tendremos dos recorridos con precio especial para que vengan a conocer la plantación de agave, el proceso de fabricación de tequila, cómo se prepara esa bebida tan tradicional que es el cantarito; los enseñamos a preparar su propio cantarito y también esa gastronomía que es tradicional de aquí", detalló.

"Vamos a tener el Tour Perseverancia de Casa Sauza y el de Hornitos; en ambos estamos agregando varias actividades para que vengan y nos visiten y también se están sumando hoteles y restaurantes. Todos estamos trabajando de la mano, todos en conjunto estamos buscando hacer activaciones", subrayó Padilla Altamirano.