Servicio Geológico Nacional arranca exploración minera en cuatro estados

La Secretaría de Economía, emitió tres órdenes de exploración que otorgan al Servicio Geológico Mexicano (SGM) la facultad exclusiva de realizar investigaciones para evaluar potenciales yacimientos minerales en los estados de Sonora, Sinaloa, Durango y Estado de México. Esta decisión forma parte de los cambios a la ley minera de 2023 que otorga al Estado la rectoría sobre los recursos mineros estratégicos.

La medida, formalizada en el Diario Oficial de la Federación (DOF), confiere al SGM la exclusividad de los trabajos de exploración inicial, marcando una distinción con modelos anteriores que dependían de la participación de particulares. Las áreas designadas para este fin, conocidas como Las Granadas en el Estado de México, La Soledad en Durango y Sinaloa, y Delia en Sonora, serán objeto de estudios para cuantificar recursos como oro, cobre, plata, plomo, zinc, molibdeno y tungsteno.

Al respecto, Fernando Aboitiz Saro, titular de la Unidad de Coordinación de Actividades Extractivas de la SE, destacó que explorar el subsuelo es fundamental para conocer su valor y planificar el uso responsable de minerales esenciales para la vida moderna.

En un contexto global de transición energética, subrayó que la información precisa sobre estos recursos minerales es un detonante económico que permite impulsar la innovación, el desarrollo sostenible y la planificación territorial.

Las órdenes de exploración no constituyen concesiones mineras y su vigencia es por tiempo indefinido, informó la SE.