Revisión de T-MEC, oportunidad para consolidar liderazgo de Jalisco: AmCham

Guadalajara, Jal. En el marco de las conversaciones previas a la próxima revisión del Tratado comercial entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), líderes empresariales de la American Chamber of Commerce (AmCham), perfilan un escenario favorable para Jalisco, al destacar su potencial para capitalizar una mayor integración económica en Norteamérica.

Durante la presentación de su primer informe de actividades, Ernesto Sánchez Proal, presidente del capítulo Guadalajara de AmCham, subrayó que las primeras mesas de trabajo con la Secretaría de Economía federal, han enviado señales positivas para el sector privado, y anticipó que será una revisión y no una renegociación del acuerdo comercial.

"Vemos un avance positivo en estas primeras pláticas. No hay nada concluyente, es algo preliminar, pero la expectativa que hemos tenido desde el año pasado es que va a ser una revisión, no una renegociación y que, además, va a resultar en una integración más fuerte de nuestras economías", subrayó Sánchez Proal.

Destacó que las inquietudes de más de 1,500 empresas afiliadas a AmCham, han sido puestas sobre la mesa en esta etapa preliminar.

En el marco de la presentación de su primer informe y la celebración de los 60 años de fundación de AmCham Guadalajara, el líder empresarial enfatizó: “Esta revisión no es un riesgo, es una oportunidad”, al explicar que permitirá actualizar reglas, fortalecer la competitividad y generar condiciones más equitativas para las empresas.

Jalisco bien posicionado

Oscar del Cueto, presidente nacional de AmCham, coincidió en que el proceso de revisión del T-MEC representa un momento clave no solo para México, sino particularmente para Jalisco, entidad que, dijo, ha ganado protagonismo en el mapa económico nacional.

"El estado está creciendo con fuerza, especialmente en atracción de Inversión Extranjera Directa. Es el estado no fronterizo que más exporta, lo que lo coloca en una posición privilegiada frente a esta revisión”, destacó.

Entre los factores que fortalecen el posicionamiento de Jalisco, Del Cueto resaltó el dinamismo en sectores de alto valor agregado como tecnología e inteligencia artificial, áreas que buscarán incorporarse en la actualización del acuerdo comercial.

Abundó que a ello se suma el fenómeno de nearshoring, que ha impulsado la llegada de capital extranjero, así como la disponibilidad de talento especializado, particularmente ingenieros, que se ha convertido en un activo estratégico para las empresas que operan en la región.

Integración regional

Los dirigentes de AmCham sostuvieron que la revisión del T-MEC se da en un entorno de reconfiguración global de las cadenas de suministro y de las dinámicas comerciales, lo que abre oportunidades para fortalecer a Norteamérica como bloque económico.

“Tenemos la certeza de que una región integrada comercialmente es el mejor camino para ser competitivos y prósperos”, afirmó Ernesto Sánchez Proal, al insistir en la importancia de mantener el diálogo entre sector privado y autoridades como eje para traducir retos en resultados.

En este sentido, el organismo prevé que el proceso derive en una extensión del acuerdo por al menos 16 años más, lo que daría certidumbre a las inversiones y consolidaría el papel de estados como Jalisco dentro del comercio internacional.

Asamblea General

Durante la 60 Asamblea General de Socios AmCham, se destacó que este 2026 Jalisco se consolida como actor global al ser sede del Mundial de futbol 2026, exportador de tecnología de alto valor agregado del país y destino prioritario de nuevas inversiones extranjeras.

En el encuentro, se formalizó la ratificación del presidente del capítulo Guadalajara, Ernesto Sánchez Proal.