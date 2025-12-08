Rediseño de tenencia vehicular inyectaría 99,000 millones de pesos adicionales a finanzas estatales: CIEP

Un rediseño del impuesto a la tenencia vehicular que incorpore componentes ambientales y de infraestructura de alcance nacional, dejaría, 98,966.9 millones de pesos anuales adicionales en recaudación para los estados, acuerdo con el Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP).

Sólo 13 entidades federativas recaudan el impuesto a la tenencia, un potencial desaprovechado, que ermitiría a los gobiernos disminuir la dependencia hacia las transferencias federales, al tiempo que generaría recursos específicos para la infraestructura vial y de transporte público que los estados requieren.

El CIEP plantea transformar la tenencia en un gravamen federal haciéndolo homogéneo en todo el país pero administrado por los estados, estructurarlo de forma: progresiva, con tasas más altas para autos de mayor valor; ambiental, que tome en cuenta el tamaño del motor para desincentivar vehículos contaminantes; y de infraestructura, que cobre una cuota por el espacio físico que ocupa cada automóvil en calles y avenidas.

El impuesto a la tenencia vehicular se creó en 1962 para financiar infraestructura vial. En 2007, el gobierno federal traspasó su cobro y administración a los estados. Desde entonces, 19 entidades lo eliminaron y en las que se mantuvo, las tasas efectivas cayeron o se congelaron.

La recaudación nacional cayó 39.8% entre 2014 y 2024, a pesar de que el parque vehicular creció 129% en el mismo periodo.

Su aportación a los ingresos estatales por impuestos locales cayó de casi 20% en 2014 a solo 6.3% en 2023. Para 2025, se proyecta una recaudación de unos 20,375 millones de pesos, casi 10% menos que en 2024.

La propuesta de rediseño del impuesto generaría una recaudación total estimada en 121,250.1 millones de pesos anuales. El Estado de México obtendría el mayor ingreso por el componente progresivo 12,606.2 millones de pesos y por el ambiental 3,951.7 millones, en total, esta entidad recaudaría 22,283.1 millones.

Le seguiría la Ciudad de México, con 17,049.3 millones sumando los tres conceptos, en el otro extremo, Campeche tendría la recaudación más baja, con solo 590.9 millones de pesos. A nivel nacional, el componente progresivo aportaría 68,732.4 millones, el ambiental 21,419.2 millones y el de infraestructura 31,098.5 millones.

Bajo ese escenario, que propone el CIEP, con datos de parque vehícular a 2024, del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) y asumiendo que el 80% pagara, la recaudación total alcanzaría 121,249.7 millones de pesos, es decir, 98,966.9 millones de pesos adicionales para las arcas estatales.

Ese monto representa un incremento promedio del 4% en sus ingresos totales. Morelos sería el estado con el mayor beneficio relativo, con un aumento del 5.6%, mientras que Puebla tendría el menor, de 0.1%.

Además, reduciría la dependencia de los estados de las transferencias federales, en promedio, esa dependencia bajaría 2.4 puntos porcentuales, Morelos vería la mayor reducción con 4.8% y Oaxaca la menor con 0.9 por ciento.

La implementación de esta reforma requiere cambios como contar con un padrón vehicular nacional actualizado y homologado, los estados carecen de registros confiables sobre las características y el valor de los automóviles en circulación.