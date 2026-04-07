Querétaro, el estado con mayor vocación en el desarrollo de autopartes de nueva generación: INA

Querétaro, Qro. Querétaro es el estado con la mayor vocación en el desarrollo de autopartes de nueva generación y sistemas automotrices completos, de acuerdo con el presidente ejecutivo de la Industria Nacional de Autopartes (INA), Francisco González Díaz.

Si bien no es el mayor productor de autopartes -al ocupar el quinto lugar-, la entidad sobresale por el desarrollo de tecnologías y sistemas vinculados a los nuevos automóviles, incluyendo tecnologías brake-by-wire y steer-by-wire, coincidieron representantes del sector y gobierno local, durante el anuncio de la cuarta edición de la International Automotive Industry Supply Summit que se realizará en Querétaro (6 y 7 de mayo).

“Es el estado que tiene la mayor vocación hacia autopartes de nueva generación, es el estado que está en avanzada, (…) ya no ve nada más autopartes, sino sistemas completos. Entonces es nuestro estado con el que nos sentimos más a gusto en el desarrollo de nuevas tecnologías. (…) No es el que más vende, pero es el que mejor vende, no es el que más exporta, pero es el que más atrae inversiones. El crecimiento ha sido constante. (…) Los nuevos automóviles tienen mucho más que ver con Querétaro que con otros estados de la república”, expresó.

El secretario de Desarrollo Sustentable (Sedesu) de Querétaro, Marco Antonio Del Prete Tercero, habló de la evolución de la industria automotriz local, que ha transitado de la fabricación de autopartes a también participar en el diseño y desarrollo de sistemas automotrices, entre ellos los sistemas avanzados de frenado.

“El futuro de la industria automotriz no se espera, se construye y hoy se está construyendo en Querétaro. (…) Querétaro dejó de ser solo un estado de manufactura de autopartes, hoy somos un estado que diseña, integra y desarrolla sistemas automotrices completos. (…) Eso significa más conocimiento, más tecnología y mayor valor agregado para nuestra economía”, expresó.

El secretario añadió que la entidad se ha consolidado como un nodo estratégico en Norteamérica, por su ubicación, talento y capacidad de integración a la industria global.

La industria automotriz, sumó, atraviesa por un momento clave, marcado por cambios mundiales, reconfiguración de las cadenas de suministro, el avance de la regionalización y la innovación tecnológica.

“En ese contexto, México tiene una oportunidad histórica, pero hay que decirlo como es: no todos los estados están en la misma posición para aprovecharla, Querétaro sí”, declaró.

Equipo de transporte aporta 15% del PIB

La fabricación de equipo de transporte aporta casi 15% del Producto Interno Bruto (PIB) del estado.

Además de generar 62,000 empleos formales, aproximadamente 10% de la plantilla laboral asegurada. Y genera poco más de 50% de las exportaciones del estado, de acuerdo con el titular de la Sedesu.

Industria de autopartes

En el 2025, el valor de producción de la industria de autopartes de Querétaro fue de 9,327 millones de dólares, contribuyó con 7.8% de la producción nacional y se colocó en el quinto peldaño. Ese valor significó una contracción de 2.8% respecto al 2024, de acuerdo con datos de la INA.

En los primeros cuatro sitios se posicionaron Coahuila, Guanajuato, Nuevo León y Chihuahua. El Bajío, en donde está Querétaro, produjo piezas automotrices con un valor de 42,565 millones de dólares, aportando 35.8% del valor total.