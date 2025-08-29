Querétaro capta 36 inversiones privadas

Querétaro, Qro. Durante el avance del 2025 se han concretado 36 proyectos de inversión privada en Querétaro, los cuales representan 14,000 millones de pesos y la creación de 7,000 puestos de trabajo, confirmó el secretario de Desarrollo Sustentable (Sedesu), Marco Antonio Del Prete Tercero.

La cantidad de inversiones concretadas, al 29 de agosto, representan un avance de 68% en comparación con los 53 proyectos que se consolidaron a lo largo del 2024. Por tanto, refirió, este año las inversiones avanzan a un ritmo semejante al del año anterior.

“Vamos en 36 proyectos de inversión, vamos al ritmo (del 2024), vamos un poquito delante de lo que podría representar, el año pasado fueron 53 proyectos, ya vamos en 36, es un poco más de 50%”, expresó.

Entre las inversiones de este año, dijo, muchas son ampliaciones de centros de producción dedicados a las industrias automotriz, aeroespacial, metalmecánica y manufactura en general.

Las tres docenas de inversiones integran a capitales tanto mexicanos como de Estados Unidos, de Alemania, entre otros países.

A parte de las inversiones concretadas, la administración estatal cuenta con una cartera de 53 intenciones de inversión, son proyectos que no se han concretado, pero tiene interés de asentarse en el estado; de materializarse, en conjunto representan casi 80,000 millones de dólares y la incorporación de 14,000 empleos.

La mayoría de los proyectos en cartera (31) son nuevas inversiones y el resto (22) son expansiones de empresas que ya tienen presencia en la entidad.

Preparan gira en Estados Unidos y Canadá

Con el propósito de promover económicamente al estado, el gobierno estatal alista una gira por Canadá y Estados Unidos durante octubre, adelantó el titular de la Sedesu.

En el marco de la reunión que este viernes sostuvieron funcionarios estatales con directivos de Amazon Web Services (AWS), el gobernador Mauricio Kuri González fue invitado a Washington para dialogar sobre los planes de la empresa, por lo que esta actividad será parte de la agenda de octubre.

“Los ejecutivos de Amazon lo acaban de invitar, a que vayamos a Washington a ver cómo fortalecemos, no sólo la relación con ellos, sino con empresas que tienen establecidos sus corporativos en Washington, recordemos que Washington es una sede nacional de corporativos en Estados Unidos, entonces aprovechar para ver no sólo a Amazon, sino a diferentes organizaciones”, declaró el secretario de Desarrollo Sustentable.

El propósito de la próxima reunión con directivos de Amazon es fortalecer la relación, así como analizar proyectos encaminados a fomentar la capacitación en materia de digitalización y transformación digital para las pequeñas empresas.

Mauricio Kuri, agregó el titular de Sedesu, también recibió una invitación para impartir una conferencia en Toronto, en Canadá, también en octubre.

Respecto a la gira que realizaron la semana pasada en Nueva York (del 20 al 23 de agosto), el secretario estatal explicó que se reunieron con diferentes fondos de inversión para promover al estado.

Nearshoring sigue activo

En ese sentido, destacó que la tendencia de relocalización sigue activa, además del interés de empresas industriales por establecer proyectos en la entidad.

“El sector industrial está teniendo mucho interés, hay muchas fibras o muchas empresas que tienen interés en desarrollarse industrialmente, para seguir atrayendo nearshoring; el nearshoring no se ha acabado, sigue llegando”, pronunció.

En la gira reciente se reunieron con representantes de 20 empresas, así como integrantes de la organización empresarial Council of the Americas (COA).