Estiman más inversiones de centros de datos en Querétaro

Querétaro, Qro. En los próximos 10 años la entidad podría captar de 10,000 a 12,000 millones de dólares en inversiones de centros de datos, estimó el secretario de Desarrollo Sustentable (Sedesu), Marco Antonio Del Prete Tercero.

Sólo el campus de seis centros de datos que proyecta instalar CloudHQ en Colón representa una inversión de más de 5,000 millones de dólares: entre 3,600 millones de dólares para la construcción y el resto para equipamiento.

También habló de otro proyecto que está en desarrollo en Huimilpan, entre otras inversiones que podrían materializarse próximamente.

“La matemática de los data center es que son alrededor de cinco millones de dólares por cada megawatts, hoy tenemos tan sólo CloudHQ que representa casi 5,000 millones, son los seis data centers (…) Más los que vayan llegando. Sé que se está construyendo uno en Huimilpan. Son estos seis más otros cuatro o cinco, estamos hablando de unos 10 (centros de datos) más que pueden ser de 10,000 a 12,000 millones de dólares de inversión”, expresó.

La entidad alberga a alrededor de 18 centros de datos que representan una instalación de 200 megawatts de capacidad informática, pero los proyectos que podrían instalarse sumarían otros 400 megawatts.

“La unidad de medida para los data centers son los megawatts de capacidad informática, hay 200 megawatts aproximadamente instalados y estimamos otros 400 que pudieran estar llegando”, explicó.

Respecto a los cuestionamientos que existen sobre el consumo hídrico que podría representar la operatividad de un centro de datos, el secretario estatal declaró que la dependencia no tiene identificado que haya una presión sobre el abasto de agua.

No obstante, reconoció que hay una importante carga en el suministro de energía eléctrica, un insumo indispensable para la operatividad de los centros de datos.

“Hoy los data centers que tenemos aquí no estarían en Querétaro si fueran tan intensivos en agua. (Para) una inversión de 5,000 millones de dólares, si no tuvieran la cantidad de agua, nos hubiéramos dado cuenta. (…) Sí hay una gran presión de energía eléctrica, pero no estoy enterado de que haya una gran presión de agua”, expresó.

De acuerdo con el secretario, el consumo de agua de un centro de datos es equiparable al suministro para un hotel con 300 habitaciones o de un corporativo con 1,000 personas. En tanto, declaró que no se fomentará la instalación de empresas intensivas en el uso de agua, pues la administración estatal priorizará -dijo- el consumo para los ciudadanos.

“La tecnología ha evolucionado de tal manera que ya las computadoras se enfrían con lubricantes sintéticos, con pastas anti refrigerantes, los propios servidores tienen ya sistemas de enfriamiento dentro del servidor, con lubricantes, algunos con agua destilada o algún tipo de agua”, afirmó.

Restos energéticos

Sobre los retos energéticos, el titular de Sedesu destacó que hay una gran necesidad de suministro, por lo que la dependencia trabaja de la mano de instancias federales y locales, como la Comisión Reguladora de Energía (CRE), la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y de la Agencia de Energía del estado, para dotar de energía a estas unidades.

En los últimos años Querétaro se ha convertido en un polo de atracción para la instalación de centros de datos; de acuerdo con la dependencia estatal se estima que en los últimos 15 años la entidad recibió inversiones en este rubro por casi 15,000 millones de dólares.