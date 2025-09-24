Puebla refuerza estrategia en turismo de reuniones con la celebración del CNIR 2025

Puebla, Pue. Con la inauguración del XXXI Congreso Nacional de la Industria de Reuniones (CNIR), Puebla se consolida como un destino refrente a nivel nacional e internacional para el sector.

El evento, que se desarrollará del 24 al 26 de septiembre en el Centro Expositor Puebla, reunirá a líderes y especialistas, y representantes estatales.

“Puebla nos abrió las puertas con generosidad y profesionalismo, confirmando por qué es un destino ejemplar para el turismo de reuniones” afirmó Michelle Wohlmuth, presidente saliente del Consejo Mexicano de la Industria de Reuniones (Comir).

“Para Puebla es estratégico este segmento porque contribuye a mejorar la estacionalidad y aumentar el ingreso” expresó el subsecretario de Desarrollo Turístico del estado, Carlos Márquez Pérez.

Añadió que la grandeza de Puebla como sede radica en la combinación de su infraestructura, al ser “la cuarta zona metropolitana del país, con factores intangibles como su cultura, gastronomía, historia y la calidez de su gente”, añadió.

El COMIR agrupa a 16 asociaciones de turismo, lo que demuestra unidad y representatividad del sector, “el asistente de negocios gasta cuatro veces más que el turista de placer, genera una mayor derrama económica, conocimiento, mejoras en infraestructura y talento mejor capacitado en los destinos” dijo Wohlmuth.

Como legado de su gestión, resaltó cuatro iniciativas que ya están en operación. El Buró Mexicano de Congresos y Convenciones que fungirá como ventanilla única para coordinar destinos, presentar candidaturas con una sola voz y usar inteligencia de mercados. Para tener más y mejores candidaturas, sedes de mayor nivel y mayor derrama económica.

Una estrategia de potencialización de destinos que brinde una ruta y acompañamiento para elevar estándares, diversificar la oferta y profesionalizar equipos público-privados, para tener destinos más competitivos y mejor distribuidos en el mapa nacional.

Un banco de alimentos que canalizará el excedente de alimentos de los eventos “a las mesas de la gente que lo necesita” con una logística simple.

Una guía de sostenibilidad operativa con checklist, métricas y reportes para gestionar residuos, energía, compras responsables y accesibilidad que respondan a los estándares internacionales.

Agenda pendiente

El presidente saliente hizo un llamado a atender cuatro pendientes estructurales que, tras tres administraciones federales, requieren solución para potenciar la competitividad del sector: tasas cero, simplificación de visas, agilización de aduanas y actualización del estudio de relevancia de la industria de reuniones.

A la inauguración asistieron los secretarios de turismo de Sinaloa, Campeche y Yucatán.