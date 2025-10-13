Lluvias intensas impactaron a ocho municipios de Querétaro

Querétaro, Qro. De los 18 municipios del estado de Querétaro, en ocho se registraron afectaciones a causa de las intensas lluvias de la semana pasada, son demarcaciones que están localizadas en las zonas serrana y semidesértica, informaron este lunes autoridades federales y estatales en la conferencia de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo.

Los municipios con daños son Arroyo Seco, Landa de Matamoros, Pinal de Amoles, Jalpan de Serra, Peñamiller, Cadereyta de Montes, San Joaquín y Tolimán; entre ellos hay dos municipios prioritarios, debido a que presentan mayores afectaciones: Pinal de Amoles y San Joaquín, reportó la coordinadora nacional de Protección Civil, Laura Velázquez Alzúa.

Al hablar de los impactos de la lluvia en Querétaro, confirmó el fallecimiento de una persona y no tienen registros de personas desaparecidas en torno a la contingencia.

“En el estado de Querétaro, ocho municipios afectados, de los cuales hay dos con mayores efectos, una persona fallecida lamentablemente”, expuso.

La coordinadora explicó que en el periodo del 6 al 9 de octubre Querétaro fue uno de los cinco estados con mayor precipitación pluvial, junto con Veracruz, San Luis Potosí, Puebla e Hidalgo.

El secretario de la Defensa Nacional (Sedena), Ricardo Trevilla Trejo, informó que desde la madrugada del jueves 9 de octubre se aplicó el plan DN-III-E en las cinco entidades.

Avanza restablecimiento de servicios

Entre los ocho municipios afectados en Querétaro, en siete se registraron 108 comunidades incomunicadas al 11 de octubre, al 12 de octubre la cifra disminuyó a 30 comunidades (3,633 habitantes incomunicados), precisó el gobernador Mauricio Kuri González, durante su intervención.

Las 30 localidades incomunicadas se encuentran en San Joaquín (13), en Pinal de Amoles (12), Cadereyta de Montes (2), Tolimán (2) y Arroyo Seco (1). Hasta el momento, la localidad más damnificada es Arroyo del Real, que está localizada en Jalpan de Serra.

“Al principio de la contingencia teníamos 108 comunidades incomunicadas, (…) ahora tenemos 30 comunidades incomunicadas, la gran mayoría es por las crecidas del río. (…) La localidad, del municipio, más afectada está aquí en Jalpan, en Arroyo del Real, es una comunidad que está pegadita el río, ya platiqué con el presidente municipal para cambiarlos porque es irregular y es muy complicado, siempre que llueve tienen este problema”, dijo.

La mañana del lunes, también se informó que 27 comunidades carecen de agua potable y 22 continúan sin energía eléctrica.

Entre los municipios impactados, hay 203 viviendas afectadas: en Pinal de Amoles (100), Landa de Matamoros (54), Jalpan de Serra (22), Peñamiller (13), San Joaquín (10), Arroyo Seco (2) y Cadereyta de Montes (2).

Afectados 15% de caminos municipales

Se estima que 15% de las carreteras, caminos y veredas municipales tienen estragos, representa a 340 de los 2,254 kilómetros.

Al emitir un balance general de las afectaciones y del avance en el restablecimiento, informó daños en dos carreteras federales, 69 y 120, en las cuales ya se realizan trabajos de recuperación; y no se reportaron deterioros en carreteras estatales.

“De las carreteras federales afectadas, la 69 y la 120 -que era la que más nos preocupaba al inicio de la contingencia-, agradecer infinitamente el apoyo a Jesús Esteva, ayer se vio un cambio muy grande en la carretera, los tres puntos preocupantes que se podía venir abajo por los socavones ya están siendo atendidos y ya también la gente del maestro Esteva está platicando con mi gente de infraestructura para sacarlos adelante”, expresó.

El titular de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), Jesús Antonio Esteva Medina, informó que en Querétaro se registraron siete irrupciones en carreteras federales y se trabaja en la estabilización de las vías.

“En el caso de Querétaro, siete interrupciones en carreteras federales, principalmente las carretas 120 y 69, ayer se estuvo trabajando en la estabilización de algunos tramos, recargando material”, señaló el secretario de SICT.

De las afectaciones en el suministro de energía eléctrica, la directora general de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Emilia Calleja Alor, informó esta mañana que en Querétaro se registraba un avance de 97% en el resbalamiento del servicio.

Este lunes la presidenta Claudia Sheinbaum recorre zonas afectadas en el estado de Querétaro, informando a la población que este día los servidores de la nación inician los censos para evaluar los daños causados por las lluvias y proceder con la entrega de apoyos.