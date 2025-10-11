Tras fuertes lluvias reportan 109 comunidades incomunicadas en Querétaro

Querétaro, Qro. Las fuertes lluvias que impactaron en la región norte del estado dejaron incomunicadas a 109 comunidades, así como 195 sin energía eléctrica.

Además, generaron afectaciones para 2,500 productores del campo, de acuerdo con información emitida por el gobierno estatal.

El gobernador Mauricio Kuri González confirmó el fallecimiento de un menor, por lo que han dado acompañamiento a la familia.

Durante una videollamada con la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, -y con gobernadores de regiones afectadas-, Mauricio Kuri señaló que se requiere “atención urgente en la carretera federal 120, debido al riesgo de un cierre total por la caída de la misma”, refiere un comunicado del gobierno estatal.

"Esta carretera está muy peligrosa, tiene muchísimos derrumbes, hay tres partes en esta zona que están muy vulnerables, que podría pasar algo peor y que dejaría a toda la zona incomunicada en caso de que algo pase, esta es la parte que más nos preocupa. La carretera 69 que estaba cerrada, ya la pudimos abrir, pero aún existe la posibilidad de un derrumbe de alta consideración, aunque están transitables. Lo que ocupamos son más máquinas, ojalá nos pueda mandar más la SICT", declaró.

De acuerdo con el gobierno estatal, si las condiciones meteorológicas mejoran se abrirá un puente aéreo para acercar ayuda, principalmente enseres domésticos y víveres, a las comunidades que siguen incomunicadas.

También se informó que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) trabaja para restablecer la energía eléctrica en las próximas horas en las zonas afectadas, por tanto, se fortalecerán las acciones para reabrir caminos y acceder a todas las comunidades. Este sábado Mauricio Kuri recorrió zonas afectadas de los municipios de Peñamiller, Pinal de Amoles y Jalpan de Serra.