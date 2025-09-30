Jalisco lidera exportaciones entre estados no fronterizos: Sedeco

Guadalajara, Jal. Al cierre del segundo trimestre del año, Jalisco se ubicó como el primer lugar nacional en exportaciones, entre los estados no fronterizos, al sumar 10,250 millones de dólares (mdd), de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

"Jalisco se consolida nuevamente en el primer lugar nacional como entidad no fronteriza; crecimos ocho veces más que el resto del país, y el sector de la electrónica incrementó, lo que demuestra la fortaleza que tiene el estado en este sector", afirmó la titular de la Secretaría de Desarrollo Económico (Sedeco), Cindy Blanco.

En el acumulado al primer semestre del año, las exportaciones de Jalisco sumaron 18,707 millones de dólares, lo que representa un crecimiento de 33% frente al mismo periodo del año pasado, y posiciona al estado en el quinto lugar nacional durante este período.

La funcionaria destacó que el crecimiento de las exportaciones globales de Jalisco se debió principalmente al incremento en los envíos al extranjero de la industria de electrónica, semiconductores y alta tecnología, que en el segundo trimestre de 2025 registró un incremento de 83% respecto al mismo periodo del año anterior, y aporta 64% del total de exportaciones del estado.

Blanco Ochoa recordó que al inicio de la actual administración, la Secretaría de Desarrollo Económico identificó cinco sectores estratégicos en la economía de Jalisco, entre ellos el de tecnología, que por su dinamismo y comportamiento fueron seleccionados como clave para el desarrollo de la economía local.

"Los resultados demuestran que esta apuesta ha sido un acierto", enfatizó la titular de Sedeco.