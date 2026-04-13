Jalisco fortalece capital humano y sostenibilidad para mantener liderazgo agroindustrial

Guadalajara, Jal. Debido a que en la actualidad el cambio climático y la escasez de recursos naturales como el agua redefinen la producción de alimentos, Jalisco -líder nacional en el sector agropecuario- refuerza su apuesta por prácticas sostenibles y la formación de capital humano especializado en agronegocios.

En ese contexto, los próximos 28 y 29 de abril se llevará a cabo la séptima edición del foro Agroemprende, que en esta ocasión llevará por título “Herencias Productivas del Norte”, toda vez que se realizará en el Centro Universitario del Norte (CUNorte) de la Universidad de Guadalajara (UdeG), consolidándose como un espacio clave para vincular a estudiantes, academia y sector productivo en torno a los retos del campo.

Graciela Gudiño Cabrera, rectora del Centro Universitario de Ciencias Biológico-Agropecuarias (CUCBA), destacó que uno de los ejes centrales del encuentro es la promoción de modelos agrícolas sostenibles, como la agricultura protegida y regenerativa, orientados a reducir el uso de pesticidas y sustancias tóxicas, así como a garantizar alimentos más sanos.

"Uno de los aspectos más relevantes de este foro es promover prácticas sostenibles en el campo, agricultura protegida, regenerativa, que se den a conocer este tipo de técnicas para proteger el ambiente y tener alimentos más sanos, con menos pesticidas, menos sustancias tóxicas", expresó.

Formación profesional

El foro también refleja un cambio relevante en la formación profesional del sector. De acuerdo con la rectora, la participación en Agroemprende ha pasado de 120 estudiantes en sus primeras ediciones a más de 400 en la actualidad, lo que evidencia un creciente interés de los jóvenes por desarrollar soluciones innovadoras para el campo.

Este dinamismo también se observa en la matrícula de la carrera de agronegocios. Según la rectora del CUNorte, Adira Monserrat Fierro, el número de estudiantes creció cerca de 200% en el último semestre, una señal clara de que el sector agroalimentario se posiciona como un campo estratégico para el desarrollo económico regional.

"La vinculación con empresarios y gobiernos permite que los estudiantes no solo comprendan los problemas del campo, sino que desarrollen proyectos sostenibles y productivos con potencial real de implementación”, añadió, por su parte, Gudiño Cabrera.

Desafíos del campo

Antonio Ponce Rojo, rector del Centro Universitario de los Altos (CUAltos), subrayó que los desafíos del campo en Jalisco varían según la región, aunque el acceso limitado al agua se mantiene como un reto transversal.

"Los problemas del campo, son radicalmente distintos en cada una de las regiones de Jalisco; quizá, el común denominador es el reto de producir con escasa agua y precisamente por ello se busca el emprendimiento, buscar resolver problemas trayendo soluciones innovadoras al campo para producir más y producir mucho mejor", afirmó.

El académico también enfatizó la necesidad de incorporar métricas ambientales en la producción, como la huella de carbono, ante un escenario donde el cambio climático es consecuencia directa de decisiones productivas históricas.

Debido a que el norte del estado es una de las regiones más afectadas por la sequía, Adira Monserrat Fierro Villa, rectora de CUNorte, señaló que el foro pondrá especial atención en las condiciones locales y en las estrategias de resiliencia de las comunidades.

“Es una zona con limitaciones hídricas y menor producción agrícola, pero también con una gran capacidad de adaptación. Queremos visibilizar las vocaciones productivas y el esfuerzo de quienes sostienen estos sistemas en condiciones adversas”, enfatizó.

Agroemprende se perfila como una plataforma que no solo impulsa el emprendimiento rural, sino que también alinea la formación académica con las nuevas exigencias del mercado agroalimentario: sostenibilidad, eficiencia y responsabilidad ambiental, coincidieron los académicos de la UdeG.