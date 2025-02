Jalisco busca ser líder en transición energética en América Latina

Guadalajara, Jal. Para garantizar el abasto de energía en Jalisco y convertir al estado en el líder en transición energética en América Latina, la Secretaría de Desarrollo Energético Sustentable (Sedes) instaló este martes ocho mesas de trabajo en diferentes ejes temáticos para construir el Plan estatal de Energía.

"Tenemos que garantizar primero, la suficiencia energética; hay que recordar que Jalisco es deficitario en generación de energía eléctrica, y aunque hemos ido mitigando cada vez más el déficit, en términos de seguridad energética, seguimos siendo endebles en la generación", comentó a El Economista el titular de la Sedes, Manuel Herrera Vega.

Explicó que el déficit energético hoy ha tomado mayor relevancia por la creciente demanda por parte del sector industrial y, en específico, la industria tecnológica y de semiconductores.

"Hoy la tecnología ha prácticamente quintuplicado la demanda de energía y hoy todos los estados, todas las regiones tenemos que hacer un gran esfuerzo en la parte que nos corresponde, asumir nuestra responsabilidad para lograr ser autosuficientes en el suministro de energía", explicó el funcionario estatal.

Central eléctrica en Juanacatlán

Sobre la inconformidad de pobladores y grupos ambientalistas para que la CFE construya en el municipio de Juanacatlán una central eléctrica de ciclo combinado con una inversión superior a 500 millones de dólares y capacidad para generar 931 megawatts,

Manuel Herrera aclaró que "no está decidido que sea ahí", y anticipó que otros municipios ya levantaron la mano para albergar el proyecto que ayudaría a reducir el déficit energético de la entidad.

"El ciclo combinado es una tecnología que sí utiliza agua porque tiene que utilizar vapor, pero utiliza también gas natural que es el menos contaminante de los hidrocarburos...También, el agua que se utiliza no se consume en su totalidad, se consume aproximadamente el 40% y el 60% restante se regresa limpia".

Competitividad energética

El secretario de Desarrollo Energético, subrayó que después de la suficiencia energética, otro de los ejes prioritarios es la competitividad energética del estado, para seguir atrayendo inversiones globales.

"Las industrias, las cadenas globales de valor que buscan instalarse en alguna región, en alguna ciudad, en algún estado, lo primero que preguntan es si hay energía.Según un estudio de McKinsey, lo primero que preguntan (los inversionistas) es si hay agua y si hay energía, pero el 70% primero pregunta si hay energía", detalló.

"Tenemos que garantizar a los inversionistas el suministro de energía pero, adicionalmente, energías renovables porque una dinámica global es que las empresas tienen que tener acceso a energías limpias para poderse instalar y producir, pero también requieren que sus proveedores; es decir, la cadena de suministro, esté consumiendo energías renovables", precisó Herrera Vega.

Sin energía no hay inversiones

Por separado, el coordinador del Consejo de Cámaras Industriales de Jalisco, Antonio Lancaster-Jones, afirmó que si Jalisco apuesta su desarrollo económico a la industria tecnológica, los semiconductores y la Inteligencia Artificial, lo primero que se necesita, dijo, es energía.

"Lo que más necesitan es energía porque para correr las pruebas, son de alto consumo de energía y si no tenemos la energía, hemos perdido inclusive inversiones por esa falta de seguridad energética. No se han ido, pero no llegan y se van a otro estado que tiene más energía en ese momento", expresó el dirigente de los industriales en la entidad.

Geotermia

El ex secretario de Desarrollo Económico y actual presidente de la Fundación Guadalajara 500, José Palacios Jiménez, llamó a retomar el proyecto de la planta geotérmica del bosque La Primavera.

"Es un proyecto que viene desde los años 70 donde se descubrió que se podía tener una energía sustentable para beneficio de casi 10,000 viviendas para la ciudad de Guadalajara. Ese proyecto en su momento tuvo una afectación en el bosque de la Primavera porque se abrieron los caminos para hacer todas las instalaciones, pero eso ya está hecho. Yo creo que sería muy importante que ese proyecto se retome", subrayó el empresario.

En las mesas temáticas participan representantes de los sectores empresarial, académico y de la sociedad civil organizada, quienes trabajarán con funcionarios de gobierno de diferentes dependencias.