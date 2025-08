Incertidumbre por aranceles provocaría contracción del 12% en exportaciones: COMCE Occidente

Guadalajara, Jal. La falta de claridad en el panorama económico propiciada por la política arancelaria de Estados Unidos desde inicios del presente año, y la prórroga de 90 días concedida a México que solo "alarga la incertidumbre", podrían generar una contracción del 12% en las exportaciones de esta región, afirmó el presidente del Consejo Mexicano de Comercio Exterior (COMCE) de Occidente, Miguel Ángel Landeros.

"Obviamente, apenas estamos resintiendo los efectos de los famosos aranceles y lo que nosotros anticipamos para finales de año es que puede haber una contracción de hasta el 12% en el comercio exterior", señaló a El Economista el dirigente del sector.

"Yo lo que veo es que se alarga la incertidumbre; para las empresas, planear es imposible con escenarios de este tipo, se mantienen los aranceles al acero y al aluminio al 25%, al cobre en 50%, y el 25% que previamente ya nos habían impuesto y que se aplica a aquellos productos no cubiertos por el T-MEC. Entonces, esto lejos de celebrarse se tiene que ver con mucha cautela", subrayó Landeros Volquarts.

Ventana de oportunidad

El presidente de COMCE Occidente admitió que "pudo haber resultado peor"; y admitió que este período de tres meses puede representar una ventana de oportunidad.

"Este período de incertidumbre también nos da la posibilidad de ver otros escenarios; por ejemplo, en estos 90 días, ver cómo se comporta la economía norteamericana, porque seguramente muchas de las compras importantes que hicieron muchas empresas norteamericanas ante el tema de los aranceles, pues ahora sí creemos que se van a ver reflejados esos aranceles en la economía de los propios consumidores, el efecto negativo de los aranceles unilaterales del presidente Trump. Y eso puede abrir una ventana que propicie que haya mejores negociaciones", explicó el empresario.

Pide cambio de estrategia

Miguel Ángel Landeros subrayó que el gobierno federal debe dar un golpe de timón porque no la estrategia implementada con Estados Unidos no ha funcionado y la situación podría empeorar si no se llega a alguna negociación en los próximos tres meses.

"Es momento para hacer un replanteamiento de la estrategia del gobierno federal en el sentido de buscar que cuadros que tienen mucha experiencia se sumen al equipo de trabajo con su experiencia, y con sus contactos en Estados Unidos, y puedan hacer una gestión que lleve a que los propios norteamericanos, me refiero a miembros de la iniciativa privada, empresarios e industriales, asociaciones, pongan mayor presión al gobierno de Estados Unidos".

El dirigente del sector exportador en la entidad expresó que el gobierno federal debe hacer a un lado la ideología e integrar a quienes formaron parte del equipo negociador del primer tratado comercial entre México, Estados Unidos y Canadá, así como en la renegociación del segundo tratado.

"Porque, entendamos que el año que entra viene ya no una revisión, a todas luces va a ser una renegociación del tratado, entonces, necesitamos cuadros con verdadera experiencia, aunque no compartan los ideales de la 4T, pues tomarlos en cuenta porque se trata de México", enfatizó.