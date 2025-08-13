IMPI identifica tres regiones con potencial para el desarrollo tecnológico e innovación

Querétaro, Qro. En México hay tres zonas con potencial para configurar un esquema semejante al de Silicon Valley, en Estados Unidos, refirió el director general del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), Santiago Nieto Castillo.

Por tanto, enlistó el potencial de localidades como Zapopan, en Jalisco, Atlixco, en Puebla, y El Marqués, en Querétaro. Silicon Valley se caracteriza por ser uno de los principales centros de desarrollo tecnológico e innovación.

“Creo que tenemos tres lugares en la República Mexicana que tienen un ecosistema que nos podría permitir generar un Silicon Valley, (…) son los tres espacios que tendrían un ecosistema que habría que estimular para mejorar y crear nuestro Silicon Valley”, expresó.

Durante un encuentro con integrantes de la Asociación Nacional de Abogados de Empresa (Anade), en Querétaro, el director del IMPI contextualizó los retos que enfrenta el país para detonar la propiedad intelectual y el desarrollo tecnológico, así como estrategias a seguir.

El Índice Global de Innovación del 2024 colocó a México en el lugar 56, entre 133 economías incluidas; no obstante, añadió, es la décimo tercera economía del mundo y el principal socio comercial de Estados Unidos.

En ese sentido, la propiedad intelectual -precisó- es uno de los pilares del Plan México, entre los 18 puntos, el 15 plantea fortalecer la protección de la propiedad industrial y estimular el esquema de patentamiento.

Ante esos objetivos, agregó, será necesario hacer ajustes al marco legislativo, tal es el caso del artículo 36 de la ley de ciencia: propondrán cambiarlo para que los investigadores de centros públicos obtengan regalías de sus invenciones.

Apuesta por patentes mexicanas

Este año el IMPI ha otorgado 516 patentes mexicanas, proyectando cerrar 2025 con 1,000 registros. De lograr esa meta, el país superaría la marca histórica de casi 700 patentes mexicanas que se emitieron en el 2024.

No obstante, el director del IMPI declaró que es bajo el número de patentes que genera el país, un rezago que es mayor en entidades del sureste mexicano.

“Somos un país de 130 millones de habitantes, somos la décimo tercera economía del mundo, la verdad es que 1,000 patentes es muy poco. Hay seis estados de la república —la península de Yucatán, Chiapas, Oaxaca— que tienen menos patentes al año que los mexicanos que residen en el extranjero”, expresó.

Al hablar de los desarrollos que se han originado en México, destacó el proyecto de un joven queretano que participó en el programa Mentes en Acción, quien diseñó una aplicación para medir la salud mental de niños y adolescentes que sufren acoso escolar.

También destacó el caso de una empresa que en Querétaro está desarrollando semiconductores, posicionándolo entre los cuatro estados que incursionan en esa industria, junto con Puebla, Sonora y Jalisco.

Entre los retos que enfrenta el país para proteger la propiedad intelectual, comparó los tiempos que tardan México y China en otorgar una patente: destacó que al inicio de la administración el tiempo era de cuatro años y tres meses, mientras en el país asiático es de un año y tres meses; anualmente en el territorio mexicano se genera 16,000 patentes (sólo 700 son mexicanas), mientras en China al año generan 1.5 millones.

Respecto a la competencia que representan las importaciones chinas, entre los sectores más golpeados están la industria del juguete y del calzado; por este último caso, el gobierno federal anunció un arancel a las importaciones asiáticas de calzado.

“Por eso, el secretario Ebrard anunció un incremento de los aranceles hacia China, porque estábamos perdiendo empleos en Guanajuato, 20,000 empleos perdidos, por la introducción de un calzado en competencia desleal, se vende a un precio que ni siquiera alcanza a cubrir el costo de los materiales”, expresó.

Brecha de género

En este contexto, también anunció que el instituto alista diversas estrategias para impulsar la participación de las mujeres, para reducir la brecha de género y favorecer la inclusión económica; próximamente anunciarán una tarifa referencial para las emprendedoras que realicen trámites del IMPI.

Además, 67% de las marcas mexicanas son lideradas por hombres a través de personas físicas o morales, y sólo 33% por mujeres. En términos de patentes, 14% son encabezadas por mujeres, 16% por grupo mixtos y 70% por hombres.